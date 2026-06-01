Kobiece piękno bez względu na wiek? "Terapia skóry nie może być oderwana od stylu życia" [ROZMOWA]

Dlaczego pielęgnacja przestaje działać po 40. roku życia? Każda kobieta to czuje. Nikt tego dobrze nie tłumaczy.

Bo skóra nie jest tylko „powierzchnią”. To żywy narząd hormonalno-immunologiczny, niezwykle silnie połączony z całym organizmem. Reaguje na hormony, stres, sen, poziom stanu zapalnego czy metabolizm. I właśnie dlatego wiele kobiet po 40. roku życia zaczyna mieć poczucie, że nagle "nic już nie działa tak jak kiedyś".

Te procesy zaczynają się biologicznie wcześniej, często już w okresie perimenopauzy, ale po czterdziestce wyraźnie przyspieszają. Problem przestaje leżeć wyłącznie na powierzchni skóry. Kluczową rolę odgrywają tu estrogeny - hormony, które są dla skóry czymś znacznie więcej niż tylko hormonami płciowymi. To swego rodzaju biologiczny "eliksir życia" dla kobiecej skóry. Estrogeny odpowiadają między innymi za produkcję kolagenu, poziom nawilżenia, grubość skóry, mikrokrążenie i procesy regeneracji.

Dr Agnes Frankel / Piętka Mieszko

W pierwszych latach menopauzy ubywa nawet 30 proc. kolagenu

Kiedy ich poziom zaczyna spadać, fibroblasty - czyli komórki produkujące kolagen - pracują wolniej, pogarsza się jakość skóry, a twarz zaczyna tracić światło i jędrność. W badaniach pokazano, że w pierwszych latach menopauzy kobieta może stracić nawet około 30 proc. kolagenu. Dlatego po 40. roku życia pielęgnacja nadal jest ważna, ale bardzo często przestaje wystarczać jako jedyne narzędzie. Skóra zaczyna potrzebować wsparcia głębszych procesów biologicznych: regeneracji, hormonów, mikrokrążenia, snu, redukcji stanu zapalnego i zdrowia metabolicznego oraz terapii medycznych z zakresu medycyny estetycznej-regeneracyjnej , które nie maskują starzenia, ale wspierają biologiczną regenerację skóry i jej zdolność do odbudowy.

Kolagen - "rusztowanie dla skóry

Co się dzieje ze skórą kobiet po 40. roku życia?

Skóra po 40. roku życia nie starzeje się nagle. Ona miesiącami, a czasem latami traci biologiczne wsparcie. Zmniejsza się ilość kolagenu, elastyny i kwasu hialuronowego. Gorzej pracują fibroblasty - czyli komórki odpowiedzialne za "rusztowanie" skóry. Dochodzi też do zmian w mikrokrążeniu, przez co skóra staje się mniej promienna i bardziej reaktywna. Jednocześnie organizm wchodzi często w stan przewlekłego mikrozapalenia, określanego dziś jako inflammaging. To cichy proces zapalny związany ze starzeniem, stresem, snem, dietą i hormonami. W badaniach widzimy, że wpływa on nie tylko na zmarszczki, ale również na gojenie, wrażliwość skóry i utratę jędrności. Dlatego kobiety po 40. roku życia często mówią: "moja twarz wygląda na zmęczoną, nawet kiedy jestem wypoczęta".

Dbanie o siebie to nie tylko kupowanie kolejnego kremu czy umówienie się na zabieg?

Kremy są ważne. Zabiegi medycyny estetyczno-regeneracyjnej również. Problem zaczyna się wtedy, gdy próbujemy traktować je jak jedyne rozwiązanie. Skóra jest trochę jak misternie ułożona układanka. Jeden element to pielęgnacja. Inny - hormony. Kolejny - sen. Jeszcze inny - skrojone na miarę zabiegi medycyny estetyczno-regeneracyjnej. Można by wymieniać dalej: mikrokrążenie, poziom stresu, masa mięśniowa, dieta, stan zapalny czy regeneracja układu nerwowego. Dopiero kiedy te puzzle zaczynają do siebie pasować, skóra odzyskuje światło, jędrność i zdrowy wygląd.

Dlatego nowoczesna medycyna estetyczno-regeneracyjna, którą stosuję w swojej klinice, odchodzi od myślenia wyłącznie "zabiegowego". Coraz częściej patrzymy na pacjentkę i jej skórę jak na jedną, indywidualną historię biologiczną, pod którą należy precyzyjnie ułożyć procedury regeneracyjno-naprawcze, pielęgnację oraz zmiany stylu życia. Bo nawet najlepszy krem działa inaczej na organizm przemęczony, niedospany i funkcjonujący w przewlekłym stanie zapalnym, a inaczej na ciało, które ma przestrzeń do regeneracji. I właśnie dlatego współczesne dbanie o skórę coraz bardziej przypomina strategię biologicznego wsparcia organizmu, a nie tylko pielęgnację powierzchni skóry.

Skóra to część organizmu

Przez lata piękno kojarzono z młodością, a młodość - z brakiem zmian. Co na to nasz organizm? Bo skóra to część organizmu, a o tym zapominamy?

Organizm nie myśli kategoriami "zmarszczka" czy "owal twarzy". Organizm myśli kategoriami energii, regeneracji i przetrwania. Skóra jest największym narządem naszego ciała i bardzo silnie reaguje na wszystko, co dzieje się w układzie hormonalnym, immunologicznym i nerwowym. Dlatego przewlekły stres może przyspieszać starzenie skóry równie mocno jak słońce czy papierosy.

Pamiętam pacjentkę, która przechodziła bardzo trudny, wieloletni rozwód. I choć przyszła do mnie początkowo „po zabieg”, bardzo szybko okazało się, że jej organizm od lat funkcjonował w stanie przewlekłego alarmu. Chroniczny stres działał jak cichy mikrostan zapalny — podnosił poziom kortyzolu, zaburzał regenerację, pogarszał jakość snu i przyspieszał procesy starzenia całego organizmu. Widziałyśmy to również w skórze: szybsze wiotczenie, utratę światła, pogorszenie jakości skóry i przyspieszone procesy opadania tkanek. Dodatkowo pacjentka zaczęła palić papierosy i przestała zwracać uwagę na ochronę przeciwsłoneczną, a wiemy dziś doskonale, że promieniowanie UV i dym tytoniowy należą do najsilniejszych czynników przyspieszających starzenie biologiczne skóry. Dlatego zasada, którą wyznaję w medycynie estetyczno-regeneracyjnej, jest bardzo prosta: żadna terapia skóry nie może być oderwana od stylu życia, regeneracji organizmu i biologii człowieka. Bo piękno skóry nie powstaje w oderwaniu od tego, jak żyjemy.

Sześćdziesiątka to nowa czterdziestka?

Skoro sześćdziesiątka to nowa czterdziestka, to może już wkrótce powiemy: "dziewięćdziesiątka to nowa sześćdziesiątka”? Co robić?

Myślę, że coraz mniej będziemy mówić o samym wieku, a coraz bardziej o jakości biologicznego starzenia. Bo tak naprawdę większość z nas nie marzy dziś wyłącznie o „braku zmarszczek”. Chcemy w wieku osiemdziesięciu lat wiedzieć, jak się nazywamy, mieć sprawne ciało, dobrze się poruszać, podróżować, śmiać się i może nawet spontanicznie pójść zatańczyć. Bardzo inspirują mnie kobiety, które pokazują, że energia życiowa, ciekawość świata i radość nie mają metryki. Kobiety, które nie próbują zatrzymać czasu, ale potrafią żyć z lekkością i zachować wewnętrzne światło mimo upływu lat. Długowieczność nie polega dziś na „nie starzeniu się”. Polega na utrzymaniu sprawności organizmu jak najdłużej - mięśni, mózgu, skóry, układu hormonalnego i odpornościowego. To trochę jak dbanie o orkiestrę, a nie o jeden instrument. Jeśli jeden element zaczyna się rozstrajać - sen, hormony, metabolizm, stres czy ruch - cały organizm zaczyna grać gorzej. Dlatego w nowoczesnym podejściu do longevity coraz większą rolę odgrywa codzienna strategia: aktywność fizyczna, sen, ochrona przed UV, stabilizacja glukozy, regeneracja układu nerwowego i mądre wspieranie procesów naprawczych organizmu.

Organizm to kocha

Jak żyć tak, żeby skóra i ciało zachowały sprawność, światło i równowagę?

Największy paradoks anti-agingu jest taki, że organizm kocha rzeczy bardzo podstawowe. Regularny ruch. Sen. Światło dzienne rano. Odpowiednia ilość białka. Stabilny poziom cukru. Regeneracja układu nerwowego. Ochrona przed UV. To brzmi mało spektakularnie, ale właśnie te elementy mają dziś najsilniejsze dane naukowe dotyczące długowieczności. Często mówię pacjentkom, że skóra jest trochę jak pamiętnik biologiczny. Ona zapisuje wszystko - brak snu, przeciążenie, stres, ale też troskę o siebie.

Zadbana, a nie - "zrobiona"

Czy anti-aging jest dobry na każdym etapie życia?

Jeśli rozumiemy anti-aging jako obsesję zatrzymania czasu - nie. Ale jeśli rozumiemy go jako dbanie o zdrowe starzenie organizmu, regenerację i jakość życia, to zdecydowanie tak. Dziś coraz bardziej odchodzimy od agresywnego "wymazywania wieku". Coraz więcej kobiet chce wyglądać świeżo, zdrowo i naturalnie, a nie "młodziej za wszelką cenę". Myślę, że to jest jedna z największych zmian we współczesnej medycynie estetyczno-regeneracyjnej. Nie chodzi już o tworzenie nowej twarzy. Chodzi o to, żeby skóra wyglądała zdrowo, promiennie i biologicznie "żywo", przy jednoczesnym zachowaniu rysów, mimiki i indywidualności człowieka. Najpiękniejsze efekty widzę wtedy, kiedy pacjentka po prostu wygląda na wypoczętą, pełną energii i zaopiekowaną, a nie "zrobioną".

Co realnie spowalnia nasz biologiczny zegar?

Nie istnieje jedna "magiczna substancja". Najsilniej działa suma codziennych procesów biologicznych. Najmocniejsze dane naukowe dotyczą aktywności fizycznej, jakości snu, redukcji przewlekłego stanu zapalnego, ochrony przed promieniowaniem UV, utrzymania masy mięśniowej i zdrowia metabolicznego. Coraz więcej mówi się też o roli mitochondriów - małych "elektrowni" komórkowych. Kiedy organizm ma energię do regeneracji, starzeje się wolniej. W praktyce oznacza to, że longevity zaczyna się nie w gabinecie medycyny estetycznej, ale w codziennych nawykach.

Nowa definicja piękna

Jak wytłumaczyć takie zdanie i czy jest ono prawdziwe: "nowa definicja piękna: nie zatrzymywać czasu"?

Myślę, że to jedno z najważniejszych zdań współczesnej medycyny estetyczno-regeneracyjnej. Czasu nie da się zatrzymać - i organizm doskonale o tym wie. Problem zaczyna się wtedy, gdy próbujemy walczyć z biologią zamiast ją wspierać. Nowoczesne podejście do anti-agingu nie polega dziś na „oszukiwaniu wieku”, ale na utrzymywaniu organizmu jak najdłużej w stanie biologicznej równowagi, czyli homeostazy. Chodzi o to, aby komórki jak najdłużej miały zdolność regeneracji, prawidłowej komunikacji, produkcji energii i odbudowy tkanek.

To właśnie dlatego tak ważne są dziś wszystkie elementy wpływające na biologiczne starzenie: sen, hormony, masa mięśniowa, zdrowie metaboliczne, redukcja przewlekłego stanu zapalnego, ale również odpowiednio dobrane terapie estetyczno-regeneracyjne wspierające skórę i procesy naprawcze organizmu. Ogromną rolę odgrywają tu między innymi indywidualnie komponowane mezoterapie, terapie regeneracyjne z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego czy odpowiednio dobrane procedury laserowe. I bardzo podkreślam słowo "odpowiednio", ponieważ nie każdy laser jest dobry dla każdej skóry. Nowoczesna terapia laserowa wymaga nie tylko technologii, ale przede wszystkim wiedzy medycznej i umiejętności precyzyjnego dobierania parametrów do biologicznych potrzeb konkretnej skóry.

W pewnym sensie coraz bardziej odchodzimy od myślenia o "zatrzymywaniu czasu", a coraz bardziej skupiamy się na tym, aby organizm jak najdłużej zachowywał swoją sprawność, światło i zdolność do regeneracji. Właśnie dlatego nowoczesna medycyna estetyczno-regeneracyjna coraz bardziej przypomina medycynę longevity - nie walkę z wiekiem, ale inteligentne wspieranie biologii człowieka.

Planowanie zdrowia na lata

Jak planować terapię long-term?

Największym błędem jest dziś myślenie o skórze "zabiegowo", zamiast strategicznie. Długoterminowa terapia powinna przypominać planowanie zdrowia na lata, a nie gaszenie pojedynczych problemów. Właśnie dlatego w swojej klinice zawsze podchodzę do pacjentki długofalowo. Dla mnie skóra nie jest "projektem na jeden zabieg". To budowanie jakości skóry i biologicznego starzenia na dekady.

Pierwsza konsultacja trwa u mnie około półtorej godziny i bardzo często bardziej przypomina analizę medyczną organizmu niż klasyczną wizytę estetyczną. Zanim w ogóle przejdę do oceny twarzy, zadaję bardzo szczegółowe pytania dotyczące zdrowia, hormonów, snu, poziomu stresu, stylu życia, stosowanych leków, suplementacji czy wcześniejszych terapii. Często zlecam również dodatkową diagnostykę, aby ocenić między innymi gospodarkę hormonalną, poziom żelaza, ferrytyny czy parametry wpływające na procesy regeneracyjne skóry.

Dopiero później przechodzę do oceny samej skóry - twarzy, szyi, dekoltu czy ciała. Wykonuję między innymi badania takie jak SNAP test oraz zaawansowaną analizę skóry przy użyciu specjalistycznej aparatury obrazującej procesy photoagingu i inflammagingu. Dzięki temu mogę zobaczyć znacznie więcej niż tylko to, co widzimy gołym okiem: poziom uszkodzeń posłonecznych, ukryte przebarwienia, jakość porów, strukturę skóry, stopień odwodnienia czy miejsca, w których procesy starzenia zaczynają przyspieszać biologicznie. Pracuję również na systemach obrazowania 3D, które pozwalają bardzo precyzyjnie analizować proporcje twarzy, objętości tkanek i dynamikę starzenia. To trochę jak stworzenie biologicznej mapy skóry i twarzy pacjentki. Dopiero na podstawie całego tego "obrazu" układam indywidualną strategię terapii estetyczno-regeneracyjnej - szytą na miarę konkretnej osoby, jej biologii, stylu życia i potrzeb skóry. Bo nowoczesna medycyna estetyczno-regeneracyjna nie polega dziś na wykonywaniu przypadkowych zabiegów. Polega na inteligentnym planowaniu procesów regeneracyjnych skóry i organizmu w perspektywie wielu lat.