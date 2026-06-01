Dobra wiadomość dla tysięcy par. Państwo dopłaci więcej do in vitro

Szefowa resortu zdrowia podkreśliła, że program ma ogromne znaczenie dla tysięcy polskich rodzin, które często przez lata bezskutecznie starały się o potomstwo.

Kto może skorzystać z refundowanego leczenia in vitro?

- Chodzi również o pary, które ze względów zdrowotnych, np. onkologicznych, mogą starać się o dziecko dzięki procedurze in vitro. Roczne finansowanie programu wzrośnie z 500 do 600 milionów złotych – powiedziała Sobierańska-Grenda na spotkaniu z okazji drugiej rocznicy przywrócenia refundowania in vitro.

Ile par obecnie korzysta z programu in vitro?

Wskazała, że obecnie już 40 tysięcy par objętych jest programem.

Sobierańska-Grenda zapewniła również, że Ministerstwo Zdrowia otacza narodzone dzieci szczególną opieką i deklaruje stałe wsparcie dla ich opiekunów.

Cierpiące na niepłodność pary od 1 czerwca 2024 r. mogą korzystać z państwowej refundacji leczenia metodą in vitro. Program Ministerstwa Zdrowia powstał na mocy uchwalonej pod koniec 2023 r. ustawy przewidującej, że rocznie na refundację in vitro państwo przeznaczać będzie co najmniej 500 mln zł. Ma potrwać do 31 grudnia 2028 r. i kosztować łącznie 2,5 mld zł.