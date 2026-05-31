Work-life balance na balkonie albo w ogródku. W końcu doceniliśmy relaks na świeżym powietrzu

Jednak jeśli ktoś ma ogródek czy choćby tylko balkon, stara się korzystać z nich w większym zakresie niż kiedykolwiek wcześniej.

Relaks - bierny lub czynny: tylko oddychanie świeżym powietrzem lub dodatkowo uprawa roślin

Balkon i ogród stają się pełnoprawną przestrzenią codziennego odpoczynku. Jak wynika z badania SW Research zrealizowanego na zlecenie OLX, 57% badanych deklaruje, że pogodny dzień woli spędzić na balkonie, tarasie lub w ogrodzie niż korzystać z innych form wypoczynku.

Jednocześnie 60% respondentów uznaje odpoczynek w takich przestrzeniach za jedną z preferowanych form spędzania wolnego czasu, a 47% korzysta z nich codziennie lub prawie codziennie.

Wyniki badania OLX pokazują, że funkcje balkonu i ogrodów ewoluują wraz ze zmianami w stylu życia i potrzebach Polaków. Dla 65% respondentów są przede wszystkim miejscem relaksu, a dla niemal połowy także przestrzenią do uprawy roślin.

Jednocześnie ponad ⅓ badanych wskazuje, że to właśnie tam najchętniej spotyka się z bliskimi lub spędza czas towarzysko.

Trend ten wpisuje się również w szersze zmiany dotyczące sposobu spędzania wolnego czasu. Z najnowszego badania Mastercard wynika, że 60% respondentów planuje częściej spędzać czas offline, a 58% aktywnie poszukuje aktywności budujących poczucie wspólnoty.

Balkon, ogród czy taras coraz częściej stają się naturalną przestrzenią dla takich codziennych form odpoczynku i spotkań.

Badanie OLX pokazuje również, że cenimy spontaniczność i coraz częściej wybieramy takie formy odpoczynku, które są łatwo dostępne i nie wymagają organizacji czy wcześniejszego planowania.

Najważniejszym argumentem przemawiającym za spędzaniem czasu na balkonie lub w ogrodzie jest możliwość odpoczynku bez konieczności wychodzenia z domu (50%). Istotne są także możliwość unikania zatłoczonych miejsc (48%) oraz wygoda i łatwość organizacji takiej formy spędzania czasu (47%).

Dla 34% respondentów znaczenie ma również możliwość ograniczenia wydatków związanych z organizacją czasu wolnego. Czynnik ten szczególnie często wskazywały osoby w wieku 35-49 lat oraz respondenci do 24. roku życia.

– Balkon i ogród coraz częściej stają się naturalnym przedłużeniem domowej przestrzeni i miejscem codziennego odpoczynku. Wyniki badania pokazują, że liczy się dziś przede wszystkim wygoda, funkcjonalność i możliwość spędzania czasu na własnych zasadach. Szukamy też prostszych form odpoczynku – bliżej domu, offline i bez konieczności planowania – komentuje Kamil Szabłowski, PR & Communication Manager OLX.

– Balkon czy ogród stają się dziś przestrzenią codziennego relaksu, spotkań i spędzania czasu z bliskimi, dlatego coraz większą wagę przykładamy również do estetyki i sposobu urządzania tych przestrzeni - dodaje ekspert.

Balkon i ogród: miejsce części codziennych aktywności

Własna przestrzeń na świeżym powietrzu pełni dziś wiele funkcji. Oprócz odpoczynku balkon i ogród służą także spotkaniom towarzyskim, wspólnemu spędzaniu czasu czy spożywaniu posiłków. Szczególnie widoczne jest to wśród młodszych respondentów.

Osoby do 24. roku życia częściej niż przedstawiciele pozostałych grup wiekowych wskazywały balkon i ogród jako miejsce spotkań towarzyskich (49% vs 40% i 32%). Najczęściej deklarowali również spożywanie tam posiłków (33% vs 25-30% w starszych grupach wiekowych).

Z kolei osoby powyżej 50. roku życia częściej wskazywały balkon lub ogród przede wszystkim jako przestrzeń relaksu i wyciszenia (71% vs 54% w grupie 25-34 lata). Jednocześnie kobiety częściej niż mężczyźni deklarowały codzienne korzystanie z tych przestrzeni w celach wypoczynkowych (46% vs 43%).

Liczy się nie tylko cena, ale też styl i troska o środowisko

Badanie pokazuje również, że balkon i ogród stają się przestrzenią, o którą chcemy regularnie dbać. Dla połowy respondentów estetyka tej przestrzeni jest ważna, a dla 35% bardzo ważna. Estetykę jako „bardzo ważną” częściej wskazywały kobiety niż mężczyźni (40% vs 30%).

Zmienia się także sposób urządzania balkonów i ogrodów. Ponad połowa badanych (58%) deklaruje, że rozważa zakup używanych mebli balkonowych lub ogrodowych. Choć najważniejszym argumentem pozostaje cena (52%), decyzję coraz częściej napędza również chęć znalezienia oryginalnych i niepowtarzalnych elementów wyposażenia (36%).

Dla części respondentów istotna jest także możliwość nadawania przedmiotom „drugiego życia” — argument ten częściej wskazywały kobiety niż mężczyźni (29% vs 23%).

Z kolei najmłodsi badani (do 24. roku życia) częściej niż przedstawiciele starszych grup wiekowych zwracali uwagę na kwestie ekologii i potrzebę ograniczania odpadów.