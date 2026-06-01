Sanatorium za mniej niż dwa tygodnie? Tak seniorzy mogą szybko i bez kolejek jechać do sanatorium

Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 19:08
Do sanatorium można wyjechać bardzo szybko.
Kolejki do wyjazdu do sanatorium przeszły do legendy. Wielomiesięczne oczekiwanie to stały punkt programu. Okazuje się jednak, że wyjazd do sanatorium można znacząco przyspieszyć i za dwa tygodnie od otrzymania skierowania korzystać już z zabiegów. Jak to zrobić? Podpowiadamy.

Czas oczekiwania na wyjazd do sanatorium jest dosyć długi, wynosi około 18 miesięcy. Mimo to statystyki Narodowego Funduszu Zdrowia pokazują, że rośnie liczba osób, które rezygnują z wyjazdu do sanatorium. Rocznie to już ponad 130 tysięcy Polaków, a w okresie zimowym w niektórych placówkach notowano nawet kilkadziesiąt odwołań dziennie.

Zwroty sanatoriów uzasadnione i nieuzasadnione

Warto wiedzieć, że uzasadnione zwroty są traktowane przez NFZ inaczej, niż zwroty bezzasadne. Kuracjusz, którego zwrot wraz z udokumentowaniem jego przyczyny zostanie uznany przez NFZ za zasadny, nie traci swojego miejsca w kolejce. Zostaje mu wyznaczony nowy termin wyjazdu zgodnie z pierwotnym złożeniem wniosku. Inaczej jest, gdy kuracjusz rezygnuje z wyjazdu z błahego powodu. Wówczas musi liczyć się z tym, że całą procedurę uzyskania przydziału do sanatorium będzie musiał rozpocząć od zera. Z tego tytułu takie nie do końca przemyślane oddanie skierowania może budzić zdziwienie, w końcu na nowy termin trzeba będzie poczekać bardzo długo.

"Zwroty" sanatoryjne, czyli sanatorium last minute

Jeszcze niedawno możliwość wyjazdu do sanatorium w ramach "zwrotów" była rzadkością. Dzisiaj, ponieważ jest rosnący trend rezygnacji z sanatorium, można z tego skorzystać. Aby wyjechać do sanatorium ze zwrotów (tzw. wyjazd last minute), trzeba mieć już zarejestrowane, pozytywnie rozpatrzone skierowanie i nadany numer w kolejce NFZ. Kontaktujemy się telefonicznie ze swoim oddziałem wojewódzkim NFZ i zgłaszamy gotowość do wyjazdu w terminie krótszym niż 14 dni. Zgodnie z przepisami, od Twojego poprzedniego pobytu w sanatorium musi minąć określony czas (zazwyczaj jest to 18 miesięcy od zakończenia leczenia uzdrowiskowego).

Sanatorium "last minute" - jak to zrobić

Trzeba zadzwonić do swojego oddziału NFZS - kontakt z działem lecznictwa uzdrowiskowego w Wojewódzkim Oddziale NFZ, w którym złożony został wniosek i zapytać, czy są dostępne miejsca, z których zrezygnowali inni pacjenci. Dane kontaktowe do swojego oddziału NFZ, aby zgłosić chęć wyjazdu ze zwrotów, są np. na stronach takich jak NFZ Warszawa.

