Sanatorium za mniej niż dwa tygodnie? Tak seniorzy mogą szybko i bez kolejek jechać do sanatorium

Czas oczekiwania na wyjazd do sanatorium jest dosyć długi, wynosi około 18 miesięcy. Mimo to statystyki Narodowego Funduszu Zdrowia pokazują, że rośnie liczba osób, które rezygnują z wyjazdu do sanatorium. Rocznie to już ponad 130 tysięcy Polaków, a w okresie zimowym w niektórych placówkach notowano nawet kilkadziesiąt odwołań dziennie.

Zwroty sanatoriów uzasadnione i nieuzasadnione

Warto wiedzieć, że uzasadnione zwroty są traktowane przez NFZ inaczej, niż zwroty bezzasadne. Kuracjusz, którego zwrot wraz z udokumentowaniem jego przyczyny zostanie uznany przez NFZ za zasadny, nie traci swojego miejsca w kolejce. Zostaje mu wyznaczony nowy termin wyjazdu zgodnie z pierwotnym złożeniem wniosku. Inaczej jest, gdy kuracjusz rezygnuje z wyjazdu z błahego powodu. Wówczas musi liczyć się z tym, że całą procedurę uzyskania przydziału do sanatorium będzie musiał rozpocząć od zera. Z tego tytułu takie nie do końca przemyślane oddanie skierowania może budzić zdziwienie, w końcu na nowy termin trzeba będzie poczekać bardzo długo.

"Zwroty" sanatoryjne, czyli sanatorium last minute

Jeszcze niedawno możliwość wyjazdu do sanatorium w ramach "zwrotów" była rzadkością. Dzisiaj, ponieważ jest rosnący trend rezygnacji z sanatorium, można z tego skorzystać. Aby wyjechać do sanatorium ze zwrotów (tzw. wyjazd last minute), trzeba mieć już zarejestrowane, pozytywnie rozpatrzone skierowanie i nadany numer w kolejce NFZ. Kontaktujemy się telefonicznie ze swoim oddziałem wojewódzkim NFZ i zgłaszamy gotowość do wyjazdu w terminie krótszym niż 14 dni. Zgodnie z przepisami, od Twojego poprzedniego pobytu w sanatorium musi minąć określony czas (zazwyczaj jest to 18 miesięcy od zakończenia leczenia uzdrowiskowego).

Sanatorium "last minute" - jak to zrobić

Trzeba zadzwonić do swojego oddziału NFZS - kontakt z działem lecznictwa uzdrowiskowego w Wojewódzkim Oddziale NFZ, w którym złożony został wniosek i zapytać, czy są dostępne miejsca, z których zrezygnowali inni pacjenci. Dane kontaktowe do swojego oddziału NFZ, aby zgłosić chęć wyjazdu ze zwrotów, są np. na stronach takich jak NFZ Warszawa.