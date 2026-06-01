Kluczowa zasada: Trzy godziny przed snem

Zamiast pilnować konkretnej godziny na zegarku, należy skupić się na odstępie między ostatnim posiłkiem a momentem pójścia spać. Badacze, po przeanalizowaniu danych od ponad tysiąca osób, doszli do wniosku, że optymalny czas na kolację to około trzy godziny przed snem.

Oznacza to, że osoby chodzące spać o 22:00 powinny zjeść kolację około 19:00. Osoby, które kładą się spać o północy, mogą bez wyrzutów sumienia zjeść posiłek o 21:00.

Dlaczego jedzenie tuż przed snem szkodzi?

Problem pojawia się wtedy, gdy jemy zbyt późno i kładziemy się do łóżka z pełnym żołądkiem. W nocy ludzkie ciało funkcjonuje inaczej - metabolizm zwalnia, a hormony przygotowują nas do nocnego odpoczynku.

Ekspert ds. żywienia, Lukáš Vrána, w wypowiedzi dla portalu "Centrum.cz" zauważa, że "kiedy jemy kolację tuż przed snem, organizm musi zająć się trawieniem zamiast regeneracją" Regularne zasypianie z pełnym żołądkiem (szczególnie po zjedzeniu ciężkich lub słodkich dań) niesie za sobą negatywne konsekwencje zdrowotne, takie jak:

Problemy z utrzymaniem prawidłowej wagi,

Zaburzenia poziomu cukru we krwi,

Pogorszenie jakości nocnego wypoczynku,

Zgaga oraz uczucie ciężkości.

Co zrobić w przypadku nagłego głodu?

Jeśli głód pojawi się tuż przed snem, nie trzeba kłaść się spać z pustym żołądkiem. Warto wtedy zrezygnować z obfitych potraw i cukru na rzecz małej, lekkostrawnej przekąski. Dobrym wyborem będą warzywa, jogurt naturalny lub produkt bogaty w białko.

Źródło: Top.pl