Dziennik Gazeta Prawana logo

Do której godziny najpóźniej jeść kolację? Zapomnij o 18:00. Naukowcy rozwiali wszelkie wątpliwości

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 09:07
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
kolacja rodzina jedzenie wieczór małżeństwo
Kiedy najlepiej jeść kolację, by utrzymać prawidłową wagę?/ShutterStock
Przez lata powszechnie uważano, że nie powinno się jeść po godzinie 18:00 lub 20:00. Badania przeprowadzone przez hiszpańskich naukowców z Uniwersytetu w Barcelonie dowodzą jednak, że sztywne ramy czasowe nie są kluczowe dla naszego zdrowia. Kluczem do sukcesu okazuje się dopasowanie porządku dnia do indywidualnego rytmu życia.

Kluczowa zasada: Trzy godziny przed snem

Zamiast pilnować konkretnej godziny na zegarku, należy skupić się na odstępie między ostatnim posiłkiem a momentem pójścia spać. Badacze, po przeanalizowaniu danych od ponad tysiąca osób, doszli do wniosku, że optymalny czas na kolację to około trzy godziny przed snem.

Kiedy pić kawę, by żyć dłużej? Naukowcy ustalili optymalną godzinę
Kiedy pić kawę, by żyć dłużej? Naukowcy ustalili optymalną godzinę

Oznacza to, że osoby chodzące spać o 22:00 powinny zjeść kolację około 19:00. Osoby, które kładą się spać o północy, mogą bez wyrzutów sumienia zjeść posiłek o 21:00.

Dlaczego jedzenie tuż przed snem szkodzi?

Problem pojawia się wtedy, gdy jemy zbyt późno i kładziemy się do łóżka z pełnym żołądkiem. W nocy ludzkie ciało funkcjonuje inaczej - metabolizm zwalnia, a hormony przygotowują nas do nocnego odpoczynku.

Ekspert ds. żywienia, Lukáš Vrána, w wypowiedzi dla portalu "Centrum.cz" zauważa, że "kiedy jemy kolację tuż przed snem, organizm musi zająć się trawieniem zamiast regeneracją" Regularne zasypianie z pełnym żołądkiem (szczególnie po zjedzeniu ciężkich lub słodkich dań) niesie za sobą negatywne konsekwencje zdrowotne, takie jak:

  • Problemy z utrzymaniem prawidłowej wagi,
  • Zaburzenia poziomu cukru we krwi,
  • Pogorszenie jakości nocnego wypoczynku,
  • Zgaga oraz uczucie ciężkości.

Co zrobić w przypadku nagłego głodu?

Jeśli głód pojawi się tuż przed snem, nie trzeba kłaść się spać z pustym żołądkiem. Warto wtedy zrezygnować z obfitych potraw i cukru na rzecz małej, lekkostrawnej przekąski. Dobrym wyborem będą warzywa, jogurt naturalny lub produkt bogaty w białko.

Źródło: Top.pl

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: naukowcykolacjagodzina
Powiązane
Naukowcy wynaleźli nowy sposób na odstraszanie kleszczy. Rozsyp to przy ścieżkach w ogrodzie
Wysyp to przy ścieżkach w ogrodzie, a kleszcze znikną nawet w 99%. Kanadyjscy naukowcy mają rewolucyjny patent dla ogrodników
Naukowcy stworzyli "superplastik". Przewodzi prąd i ciepło jak nigdy wcześniej
Przełomowe odkrycie. Naukowcy stworzyli "superplastik". Przewodzi prąd i ciepło jak nigdy wcześniej
Dermacentor marginatus - kleszcz lasostepowy
Przełomowe odkrycie naukowców. Koniec z kleszczami? Ta metoda ma 99 proc. skuteczności
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik
Redaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraDo której godziny najpóźniej jeść kolację? Zapomnij o 18:00. Naukowcy rozwiali wszelkie wątpliwości »
Zobacz
|
Adam Małysz
Emerytura Adama Małysza. Tyle państwo płaci legendarnemu skoczkowi
Jackowski
Jasnowidz Jackowski o wojnie w Polsce. "Wejdą wojska, które..."
Policjanci kontrolują kierowcę i wyposażenie samochodu
Od 1 czerwca nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Decyzja zapadła, zostało mało czasu
Quiz z polskich seriali
Quiz. Dopasuj postać do polskiego serialu. Wynik 25/25 to mistrzostwo
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Od czerwca nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Za brak słony mandat, zostało mało czasu
Tankowanie paliwa
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach w Polsce. Od 1 czerwca benzyna 95 i LPG już po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj