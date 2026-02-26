Ser i dieta. Wiele osób wskaże, że osoby na diecie mogą jeść serek wiejski i tyle. Tymczasem są inne sery, które świetnie wpływają na organizm. Dietetycy doceniają np. zalety mozzarelli. Ten ser ma dużo białka i bardzo niewiele cukrów.

Historia mozzarelli

Mozzarella to włoski ser podpuszczkowy wywodzący się z Kampanii. Pierwsze zapiski o nim pochodzą z XII wieku. Nazwa pochodzi od czasownika mozzare (odcinać), co odnosi się do ręcznego formowania sera. Początkowo produkowany był z mleka bawolic, a dziś powszechnie występuje też wersja z mleka krowiego. Proces produkcji mozzarelli polega na zakwaszeniu mleka, ścięciu białka, a następnie parzeniu i rozciąganiu masy serowej

Niski indeks glikemiczny mozzarelli

Mozzarella należy do serów o naturalnie niskiej zawartości węglowodanów. Oznacza to niski indeks oraz ładunek glikemiczny, czyli parametry szczególnie istotne dla osób z zaburzeniami gospodarki cukrowej. Mozzarella ma indeks glikemiczny bliski zeru (IG=0 lub bardzo niski). Po zjedzeniu mozzarelli poziom cukru wzrasta wolniej niż po produktach bogatych w skrobię czy cukry proste. Wysoka zawartość białka i umiarkowana tłuszczu pomaga w stabilizacji poziomu cukru we krwi i zapewnia uczucie sytości. Mozzarella jest dobrym źródłem wapnia, fosforu i witaminy B12.

Mozzarella a utrzymanie wagi

Dla osób, które chorują na cukrzycę, ważne jest utrzymanie odpowiedniej masy ciała. Nawet niewielka redukcja masy ciała poprawia wrażliwość insulinową i ułatwia regulację poziomu glukozy. Na tle wielu serów dojrzewających mozzarella wypada korzystnie energetycznie. Ta sama porcja może zawierać nawet o kilkadziesiąt kalorii mniej niż popularne sery żółte. Regularne wybieranie produktów o niższej gęstości kalorycznej pozwala ograniczyć całkowitą podaż energii bez konieczności restrykcyjnej diety.