W czasopiśmie "Aging" opublikowano ciekawe wyniki badań. Wynika z nich, że teobromina, naturalny związek obecny w ziarnach kakaowca, może spowalniać proces starzenia. Badacze przeanalizowali dane 1600 osób i stwierdzili, że wyższy poziom teobrominy we krwi wiąże się z biologicznie młodszym wiekiem uczestników. Jak tłumaczą naukowcy, kluczową rolę odgrywają telomery - ochronne "nasadki" na końcach chromosomów. Im są dłuższe, tym wolniej starzeje się organizm.

Co to jest teobromina?

Teobromina to organiczny związek chemiczny z grupy alkaloidów purynowych, naturalnie występujący głównie w ziarnach kakaowca (ok. 1,8%) oraz w mniejszych ilościach w herbacie i yerba mate. Jest głównym składnikiem gorzkiej czekolady (ok. 10g/kg).

Reklama

Czekolada tak, ale z umiarem

Czekolada to superfood i sprzyja długowieczności, ale naukowcy zalecają umiar i wybieranie produktów o wysokiej wartości. Jeśli chcemy skorzystać z dobroczynnych właściwości gorzkiej czekolady, powinna ona zawierać minimum 70-80 proc. kakao. Czyli nie zajadamy się mleczną czekoladą. Dobrze jest przygotować sobie np. gorące kakao z dodatkiem przypraw, np. cynamonu. A jeśli czekolada, to gorzka i dwie kostki dziennie.

Reklama

Historia kakao

Kakao znane jest od wieków. Do Europy przywiedziono je z Ameryki Południowej. Już Aztekowie wykorzystywali je w leczeniu chorób układu oddechowego i trawiennego, a gęsty napój z dodatkiem chili miał dodawać sił wojownikom. W XIX-wiecznej Europie czekolada była sprzedawana w aptekach, co tylko potwierdzało jej "lecznicze" właściwości.