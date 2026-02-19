Ludzie, którzy chcą zdrowo się odżywiać, często zaopatrują się w owoce i warzywa, takie jak awokado, szpinak i jarmuż, które cieszą się reputacją jednych z najzdrowszych produktów. Jednak to warzywo przewyższa je wszystkie -i jest dostępne we wszystkich supermarketach.

Najzdrowsze warzywo świata. Naukowcy wskazali

Skromna rzeżucha zyskała ten status dzięki wysokiej zawartości witamin i minerałów. Centrum Kontroli i Chorób rządu USA obliczyło gęstość odżywczą owoców i warzyw na podstawie zawartości 17 różnych składników odżywczych, a następnie je uszeregowało. Wśród składników odżywczych znalazły się

potas,

błonnik,

białko,

wapń,

żelazo,

tiamina,

ryboflawina,

niacyna,

kwas foliowy,

cynk.

Rukiew wodna była jedynym owocem lub warzywem, które uzyskały bezbłędny wynik 100 punktów. Na drugim miejscu z 92 punktami znalazła się kapusta pekińska, a na trzecim boćwina z 89 punktami. Jennifer Di Noia, adiunkt socjologii na Uniwersytecie Williama Patersona w Wayne w stanie New Jersey, powiedziała: Produkty spożywcze o wyższej wartości odżywczej dostarczają więcej składników odżywczych w przeliczeniu na kalorie.

Najniższą ocenę wśród warzyw uzyskał batat (batat) z wynikiem 10,51, a grejpfrut znalazł się na samym końcu z wynikiem 10,47.

Dr Di Noia podkreślił znaczenie tych odkryć, wyjaśniając: Składniki odżywcze owoców i warzyw są silnie powiązane ze zmniejszeniem ryzyka chorób przewlekłych. Dotyczy to chorób układu krążenia i neurodegeneracyjnych oraz niektórych nowotworów. Wyniki mogą pomóc konsumentom skupić się na ich dziennym zapotrzebowaniu na energię i na tym, jak najlepiej pozyskać jak najwięcej składników odżywczych z pożywienia. Rankingi zapewniają przejrzystość w zakresie jakości odżywczej różnych produktów spożywczych i mogą pomóc w wyborze produktów o większej gęstości odżywczej w grupie produktów o najwyższej wartości odżywczej - tłumaczy.

Dlaczego rukiew wodna jest dobra?

Rukiew wodna należy do rodziny kapustowatych, do której należą również jarmuż, brukselka i kapusta. Jest niskokaloryczna, ale bogata w składniki odżywcze, zwłaszcza witaminę K, niezbędną do krzepnięcia krwi i zdrowych kości. Ma również wysoką zawartość przeciwutleniaczy, które mogą pomóc zmniejszyć ryzyko chorób przewlekłych, chroniąc przed uszkodzeniem komórek przez wolne rodniki, szkodliwe cząsteczki prowadzące do stresu oksydacyjnego.

