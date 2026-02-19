Ludzie, którzy chcą zdrowo się odżywiać, często zaopatrują się w owoce i warzywa, takie jak awokado, szpinak i jarmuż, które cieszą się reputacją jednych z najzdrowszych produktów. Jednak to warzywo przewyższa je wszystkie -i jest dostępne we wszystkich supermarketach.
Najzdrowsze warzywo świata. Naukowcy wskazali
Skromna rzeżucha zyskała ten status dzięki wysokiej zawartości witamin i minerałów. Centrum Kontroli i Chorób rządu USA obliczyło gęstość odżywczą owoców i warzyw na podstawie zawartości 17 różnych składników odżywczych, a następnie je uszeregowało. Wśród składników odżywczych znalazły się
- potas,
- błonnik,
- białko,
- wapń,
- żelazo,
- tiamina,
- ryboflawina,
- niacyna,
- kwas foliowy,
- cynk.
Rukiew wodna była jedynym owocem lub warzywem, które uzyskały bezbłędny wynik 100 punktów. Na drugim miejscu z 92 punktami znalazła się kapusta pekińska, a na trzecim boćwina z 89 punktami. Jennifer Di Noia, adiunkt socjologii na Uniwersytecie Williama Patersona w Wayne w stanie New Jersey, powiedziała: Produkty spożywcze o wyższej wartości odżywczej dostarczają więcej składników odżywczych w przeliczeniu na kalorie.
Najniższą ocenę wśród warzyw uzyskał batat (batat) z wynikiem 10,51, a grejpfrut znalazł się na samym końcu z wynikiem 10,47.
Dr Di Noia podkreślił znaczenie tych odkryć, wyjaśniając: Składniki odżywcze owoców i warzyw są silnie powiązane ze zmniejszeniem ryzyka chorób przewlekłych. Dotyczy to chorób układu krążenia i neurodegeneracyjnych oraz niektórych nowotworów. Wyniki mogą pomóc konsumentom skupić się na ich dziennym zapotrzebowaniu na energię i na tym, jak najlepiej pozyskać jak najwięcej składników odżywczych z pożywienia. Rankingi zapewniają przejrzystość w zakresie jakości odżywczej różnych produktów spożywczych i mogą pomóc w wyborze produktów o większej gęstości odżywczej w grupie produktów o najwyższej wartości odżywczej - tłumaczy.
Dlaczego rukiew wodna jest dobra?
Rukiew wodna należy do rodziny kapustowatych, do której należą również jarmuż, brukselka i kapusta. Jest niskokaloryczna, ale bogata w składniki odżywcze, zwłaszcza witaminę K, niezbędną do krzepnięcia krwi i zdrowych kości. Ma również wysoką zawartość przeciwutleniaczy, które mogą pomóc zmniejszyć ryzyko chorób przewlekłych, chroniąc przed uszkodzeniem komórek przez wolne rodniki, szkodliwe cząsteczki prowadzące do stresu oksydacyjnego.
10 najbogatszych w składniki odżywcze warzyw
- Rukiew wodna 100/100
- Kapusta pekińska 91,99
- Burak liściowy 89,27
- Burak zielony 87.08
- Szpinak 86,43
- Cykoria 73,36
- Sałata liściasta 70,73
- Pietruszka 65,59
- Sałata rzymska 63,48
- Kapusta włoska 62,49
