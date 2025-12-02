Sok pomidorowy to źródło cennych składników, wspierających zdrowie. Nie wszyscy go lubią, w przeciwieństwie do zupy pomidorowej. Najnowsze badania naukowców z Japonii, opublikowane na łamach „Food Science & Nutrition”, pokazują jednak, że warto się z sokiem pomidorowym zaprzyjaźnić.

Pierwsze takie badania

Japońscy naukowcy przeprowadzili badania w grupie 481 osób - 184 mężczyzn i 297 kobiet - w średnim wieku ok. 57 lat. Uczestnicy przez cały rok pili niesolony sok pomidorowy w takich ilościach, na jakie mieli ochotę. Przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu badania naukowcy sprawdzali u uczestników markery ryzyka sercowo-naczyniowego - ciśnienie krwi, tolerancję glukozy, profil lipidowy w surowicy. "Nasze badanie jest pierwszym tak długim studium poświęconym wpływowi spożywania soku pomidorowego na markery ryzyka chorób układu krążenia" - podkreślają japońscy naukowcy.

Reklama

Reklama

Wyniki eksperymentu robią wrażenie

Po roku regularnego picia soku pomidorowego ciśnienie krwi u dziewięćdziesięciu czterech uczestników ze zdiagnozowanym, ale nieleczonym nadciśnieniem wyraźnie spadło. Jeszcze lepiej wypadły wyniki dotyczące cholesterolu – u stu dwudziestu pięciu osób z wysokim poziomem LDL, jego stężenie obniżyło się z 155,0 do 149,9 mg/dl. Co ważne, korzyści zdrowotne były podobne zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn oraz w różnych grupach wiekowych. Naukowcy wykluczyli także wpływ innych zmian stylu życia na wyniki badania.

Kompleksowe, pozytywne wsparcie organizmu

Wyniki badania naukowców nie pozostawiają złudzeń. Regularne picie niesolonego soku pomidorowego to prosty sposób na wsparcie zdrowia serca, wątroby i skóry. Warto rozważyć włączenie tego napoju do codziennej diety, zwłaszcza jeśli zależy nam na profilaktyce chorób układu krążenia.