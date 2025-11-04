Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia, które dostosowuje przepisy o dokumentacji medycznej do zmian wprowadzonych ustawą z 26 września 2025 r. Głównym motorem zmian jest potrzeba centralnej e-rejestracji. Nowe przepisy mają na celu ujednolicenie przyjętych rozwiązań z aktualnymi potrzebami systemu ochrony zdrowia oraz zapewnienie pełnej interoperacyjności danych. Zmiany są zorientowane na usprawnienie procesu przetwarzania danych medycznych, zapewnienie ich spójności, kompletności oraz wykorzystanie w systemach teleinformatycznych.
Nowe zasady wystawiania skierowań
Największa zmiana dotyczy skierowań. Projekt wprowadza obowiązek bardzo precyzyjnego kodowania informacji medycznych. Lekarze będą musieli stosować:
- Międzynarodową Klasyfikację Procedur Medycznych (ICD-9) – dla oznaczenia rodzaju badania, konsultacji lub leczenia.
- Międzynarodową Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10/11) – dla rozpoznania klinicznego problemu zdrowotnego, który stanowi przyczynę wystawienia skierowania, oraz dla rozpoznania współistniejącego.
Nowe elementy skierowania
Dokument musi zawierać numer umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartej z NFZ, w ramach której zostało wystawione skierowanie. Wprowadzono też obowiązek wskazania adresu miejsca wystawienia skierowania, co zwiększa transparentność i ułatwia śledzenie realizacji świadczeń.
Cyfrowy szpital. Karty informacyjne trafią do chmury
Zmiany obejmują również zasady przechowywania dokumentacji medycznej ze szpitali. Rozszerzono możliwość przechowywania zdigitalizowanych kart informacyjnych z leczenia szpitalnego o Platformę Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Administratorem tej platformy pozostaje Centrum e-Zdrowia. Dotychczas karty były gromadzone wyłącznie w elektronicznych systemach usługodawców. Nowe rozwiązanie ułatwi centralny dostęp i zarządzanie danymi.
Kiedy nowe zasady wejdą w życie?
Rozporządzenie stanowi kolejny, duży krok w cyfryzacji polskiego systemu ochrony zdrowia. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2026 r. Placówki medyczne muszą dostosować swoje wewnętrzne systemy i procedury do nowych, rozszerzonych wymagań dotyczących oznaczania podmiotu (w tym nazwy, adresu, kodów resortowych, numeru REGON i kodów komórek organizacyjnych).
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję