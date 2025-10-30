Warto pamiętać, że lista chorób i schorzeń, które kwalifikują do wyjazdu do uzdrowiska nie jest sztywnym katalogiem, a o zakwalifikowaniu do sanatorium decyduje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (w porozumieniu z NFZ), który uwzględnia stan pacjenta, przeciwwskazania i potencjalne korzyści z leczenia uzdrowiskowego. Kierowanie pacjentów do sanatorium finansowanego przez NFZ opiera się na wskazaniach leczniczych i przeciwwskazaniach, określonych w przepisach Ministerstwa Zdrowia oraz w dokumentach NFZ.

Jak wygląda kwalifikacja do sanatorium z NFZ?

Lekarz, który wystawia skierowanie (zwykle lekarz rodzinny lub specjalista), ocenia, czy leczenie uzdrowiskowe może przynieść korzyści w konkretnym przypadku. Skierowanie trafia do oddziału wojewódzkiego NFZ, gdzie zostaje zweryfikowane przez lekarza balneologa. Dopiero po akceptacji pacjent zostaje wpisany na listę oczekujących na wyjazd. Jak podaje pacjent.gov.pl, ostateczną decyzję o przyznaniu turnusu podejmuje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Jakie choroby kwalifikują do sanatorium z NFZ?

Choroby reumatologiczne i zwyrodnieniowe

Jedną z najczęstszych grup schorzeń, które kwalifikują do leczenia uzdrowiskowego, są choroby reumatyczne i zwyrodnieniowe. Obejmują one m.in. chorobę zwyrodnieniową stawów i kręgosłupa, reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa czy różnego rodzaju pourazowe ograniczenia ruchomości. Leczenie w uzdrowisku pomaga w łagodzeniu bólu, poprawia sprawność i opóźnia postęp choroby.

Choroby ortopedyczno-urazowe

Do sanatorium kierowani są również pacjenci po urazach, operacjach ortopedycznych czy złamaniach, zwłaszcza jeśli proces rehabilitacji wymaga dłuższego wsparcia. Kuracje z użyciem borowiny, kąpieli solankowych czy kinezyterapii pomagają odzyskać siłę i zakres ruchu po przebytych zabiegach.

Choroby układu oddechowego

Duża część polskich uzdrowisk specjalizuje się w leczeniu chorób płuc i oskrzeli. Wskazaniem do wyjazdu mogą być m.in. astma oskrzelowa, przewlekłe zapalenie oskrzeli, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) czy nawracające infekcje górnych dróg oddechowych. Mikroklimat i inhalacje solankowe pomagają poprawić wydolność oddechową oraz odporność.

Choroby układu krążenia

NFZ kieruje również osoby z nadciśnieniem tętniczym, chorobą naczyń obwodowych czy łagodnymi postaciami niewydolności krążeniowej. W takich przypadkach celem pobytu w sanatorium jest stabilizacja ciśnienia, poprawa krążenia i ogólnej kondycji fizycznej.

Choroby metaboliczne i układu pokarmowego

Kuracje uzdrowiskowe są wskazane także w chorobach metabolicznych, takich jak cukrzyca (w wyrównanym stadium), otyłość, czy zaburzenia przemiany materii. Leczenie sanatoryjne pomaga również pacjentom z chorobami przewodu pokarmowego — np. refluksem, chorobą wrzodową, schorzeniami wątroby oraz stanami po zabiegach chirurgicznych jamy brzusznej.

Choroby układu nerwowego

Do sanatoriów często trafiają osoby po udarach mózgu, z przewlekłymi bólami kręgosłupa, neuropatiami czy chorobami ośrodkowego układu nerwowego, takimi jak stwardnienie rozsiane. Rehabilitacja uzdrowiskowa pomaga poprawić koordynację ruchową, równowagę i sprawność psychiczną.

Choroby skóry i schorzenia dermatologiczne

Niektóre uzdrowiska oferują turnusy dla osób z przewlekłymi chorobami skóry, takimi jak łuszczyca, atopowe zapalenie skóry czy przewlekłe wypryski. Leczenie oparte na kąpielach siarkowych, borowinowych lub solankowych pozwala złagodzić objawy i poprawić wygląd skóry.

Choroby ginekologiczne i układu moczowego

Do leczenia uzdrowiskowego kwalifikują się również kobiety z przewlekłymi schorzeniami ginekologicznymi, stanami zapalnymi czy po zabiegach operacyjnych. Wskazaniem mogą być też przewlekłe choroby nerek, pęcherza moczowego czy stany po infekcjach dróg moczowych.

Co jeszcze warto wiedzieć?

O przyznaniu sanatorium decyduje nie tylko rodzaj choroby, ale też aktualny stan zdrowia i brak przeciwwskazań (np. choroby zakaźne, nowotwory, niewydolność krążeniowa III stopnia). Skierowanie jest ważne 18 miesięcy od daty wystawienia, a czas oczekiwania może wynosić od kilku do kilkunastu miesięcy, w zależności od regionu.

Do sanatorium z NFZ mogą trafić pacjenci z wieloma przewlekłymi chorobami – od schorzeń reumatycznych i układu oddechowego po cukrzycę i choroby skóry. Leczenie uzdrowiskowe pomaga poprawić sprawność, złagodzić objawy i odzyskać siły. Warto zapytać swojego lekarza rodzinnego o możliwość wystawienia skierowania – to prosty krok do lepszego samopoczucia i zdrowia.