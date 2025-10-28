Kiedy tracisz prawo do darmowego leczenia w ramach NFZ?

Prawo do korzystania z darmowych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych jest ściśle powiązane z obowiązkiem odprowadzania składek. Zgodnie z przepisami, po ustaniu obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego, prawo do świadczeń wygasa po upływie 30 dni.

Najczęstsze powody ustania tego obowiązku to:

Ustanie stosunku pracy (np. rozwiązanie umowy o pracę).

(np. rozwiązanie umowy o pracę). Zakończenie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej .

. Urlop bezpłatny - dotyczy osób zatrudnionych, które decydują się na dłuższą przerwę od obowiązków zawodowych.

Ważne Dla osób, które planują dłuższą przerwę między zmianą pracy lub zamykają firmę, jest to kluczowa informacja. W tym okresie tracą one możliwość bezpłatnego leczenia, o ile nie ubezpieczą się dobrowolnie lub nie zostaną zgłoszone jako członek rodziny.

Wyjątki: Kiedy nie tracisz prawa do świadczeń NFZ?

Istnieją jednak szczególne sytuacje, w których prawo do darmowej opieki zdrowotnej jest przedłużone, co stanowi istotne wsparcie dla absolwentów i osób w trudnej sytuacji życiowej:

Absolwenci szkół ponadpodstawowych : Prawo do świadczeń utrzymuje się przez 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów.

: Prawo do świadczeń utrzymuje się przez 6 miesięcy od dnia zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów. Absolwenci szkół wyższych i doktorskich : Prawo do świadczeń zdrowotnych przysługuje przez 4 miesiące od dnia zakończenia nauki lub skreślenia z listy studentów.

: Prawo do świadczeń zdrowotnych przysługuje przez 4 miesiące od dnia zakończenia nauki lub skreślenia z listy studentów. Osoby z zawieszonym prawem do renty socjalnej: Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej jest utrzymane przez 90 dni od ustania ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ (w przypadkach określonych w ustawie o rencie socjalnej).

Jak sprawdzić, czy jesteś ubezpieczony?

Aby upewnić się, czy przysługuje Ci prawo do bezpłatnego leczenia, możesz skorzystać z systemu eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców). System ten, na podstawie danych z ZUS czy KRUS, pozwala na szybką weryfikację uprawnień pacjenta. Jest to narzędzie, z którego na co dzień korzystają również lekarze oraz personel medyczny w placówkach zdrowotnych. Warto przed wizytą w przychodni sprawdzić swój status.

Jeśli straciłeś prawo do obowiązkowego ubezpieczenia, aby nadal korzystać z darmowych świadczeń, konieczne jest zawarcie dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ.

Zawarcie umowy w NFZ : Udaj się do wybranego wojewódzkiego oddziału NFZ. Będziesz musiał: wypełnić wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Podpisać dwa egzemplarze umowy. Pamiętaj o zabraniu: dokumentu tożsamości. Dokumentu potwierdzającego ostatni okres ubezpieczenia (np. zaświadczenie o opłacaniu składek, potwierdzenie wpłaty ostatniej składki z działalności gospodarczej, zaświadczenie z urzędu pracy).

: Udaj się do wybranego wojewódzkiego oddziału NFZ. Będziesz musiał: wypełnić wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Podpisać dwa egzemplarze umowy. Pamiętaj o zabraniu: dokumentu tożsamości. Dokumentu potwierdzającego ostatni okres ubezpieczenia (np. zaświadczenie o opłacaniu składek, potwierdzenie wpłaty ostatniej składki z działalności gospodarczej, zaświadczenie z urzędu pracy). Opłata dodatkowa za przerwę w ubezpieczeniu . Jeżeli w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne nastąpiła przerwa dłuższa niż 3 miesiące, NFZ nałoży na Ciebie dodatkową opłatę . Jej wysokość jest proporcjonalna do długości okresu bez ubezpieczenia.

. Jeżeli w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne nastąpiła przerwa dłuższa niż 3 miesiące, NFZ nałoży na Ciebie . Jej wysokość jest proporcjonalna do długości okresu bez ubezpieczenia. Zgłoszenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Po podpisaniu umowy z NFZ, kolejnym krokiem jest wizyta w oddziale lub inspektoracie ZUS w celu złożenia odpowiednich druków: ZUS ZZA – Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego. ZUS ZCNA - Zgłoszenie danych o członkach rodziny (jeśli zgłaszasz bliskich).

Podstawa wymiaru składki - Ile kosztuje dobrowolne ubezpieczenie?

Wysokość miesięcznej składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne zależy od deklarowanego dochodu, który nie może być niższy niż kwota odpowiadająca przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału (ogłaszana przez Prezesa GUS).

Inne zasady wymiaru składki obowiązują dla: