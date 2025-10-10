Z badań wynika, że zarówno klasyczne napoje słodzone cukrem, jak i ich "dietetyczne" wersje z substancjami słodzącymi, mogą znacząco zwiększać ryzyko chorób wątroby. Okazuje się, że nawet jedna puszka dziennie może negatywnie wpływać na zdrowie tego narządu.

10 lat badań, 124 tysiące uczestników

Analiza objęła dane z brytyjskiego projektu UK Biobank, w którym przez ponad dekadę obserwowano prawie 124 tysiące dorosłych bez wcześniejszych problemów z wątrobą. Badacze analizowali, jak często uczestnicy sięgali po napoje gazowane i bezalkoholowe – zarówno te słodzone cukrem, jak i oznaczone jako "zero”, "light” czy "bez cukru”.

Wyniki nie pozostawiają wątpliwości: osoby pijące więcej niż jedną szklankę słodzonego napoju dziennie miały nawet o 50 proc. wyższe ryzyko rozwoju stłuszczeniowej choroby wątroby (MASLD). Co więcej, w przypadku napojów ze sztucznymi słodzikami odnotowano także większe ryzyko zgonu z powodu chorób wątroby.

– Od lat ostrzega się przed słodkimi napojami, a wersje "dietetyczne” uchodzą za zdrowsze. Nasze badanie pokazuje, że to niekoniecznie prawda – mówi Lihe Liu z Uniwersytetu Soochow w Chinach. – Już jedna puszka dziennie może zwiększać ryzyko problemów z wątrobą – dodaje badaczka.

Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby - co to takiego?

MASLD (Metabolic dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease), dawniej znana jako niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby, to schorzenie polegające na odkładaniu tłuszczu w komórkach wątroby. Z czasem może prowadzić do zapalenia, zmęczenia, bólu brzucha, utraty apetytu, a w cięższych przypadkach – do marskości.

Szacuje się, że MASLD dotyka już ponad 30 proc. światowej populacji, a liczba przypadków stale rośnie, co czyni ją jednym z największych wyzwań zdrowia publicznego XXI wieku.

Dlaczego napoje słodzone szkodzą wątrobie?

Badacze zwracają uwagę, że różne napoje szkodzą na różne sposoby. Podczas gdy napoje z cukrem powodują gwałtowny wzrost poziomu glukozy i insuliny, sprzyjają otyłości i zwiększają poziom kwasu moczowego, co prowadzi do gromadzenia tłuszczu w wątrobie, napoje ze sztucznymi słodzikami mogą zaburzać mikroflorę jelitową, osłabiać uczucie sytości, zwiększać apetyt na słodkie produkty i wpływać na gospodarkę hormonalną.

Efekt w obu przypadkach jest podobny – nadmierne obciążenie wątroby i przyspieszony rozwój chorób metabolicznych.

Najlepszy wybór dla zdrowia?

Autorzy badania podkreślają, że najprostszym sposobem ochrony wątroby jest ograniczenie wszystkich słodzonych napojów i zastąpienie ich wodą. Uczestnicy, którzy regularnie wybierali wodę zamiast napojów słodzonych, mieli o kilkanaście procent niższe ryzyko rozwoju MASLD. – Woda to najbezpieczniejszy wybór – nie obciąża organizmu, wspiera metabolizm i naturalnie nawadnia – zaznacza Lihe Liu.

Co dalej? Naukowcy chcą zbadać wpływ słodzików na mikrobiom

Zespół badawczy zapowiada kolejne eksperymenty, które mają dokładnie wyjaśnić, jak cukier i sztuczne słodziki wpływają na mikrobiom jelitowy oraz w jaki sposób zaburzają pracę wątroby.