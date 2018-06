Każdy z nas ma inny kolor zębów. Jedni od urodzenia mają zęby bardziej żółte, inni mają zęby białe, które przebarwiają się wraz z wiekiem. Barwa zębów jest wypadkową naszych wewnętrznych predyspozycji oraz przyczyn zewnętrznych, związanych z naszym trybem życia czy dietą.

Trwałe, ciemne przebarwienia na zębach najczęściej powstają u osób, które często piją kawę, herbatę, szczególnie zieloną, czy soki – w pierwszej kolejności te, które powstają z ciemnych owoców. Aby uniknąć przebarwień warto unikać napojów, które zawierają kofeinę, jak również czerwonego wina. Napoje te zmieniają pH w jamie ustnej na kwaśne, co zwiększa tendencję do odkładania się osadu, który widoczny jest na zębach w postaci brunatnych przebarwień.

Do przebarwień zębów może przyczynić się również zażywanie niektórych leków, zwłaszcza antybiotyków. Szczególnie niekorzystne są te zawierające tetracyklinę, której długotrwałe stosowanie powoduje powstawanie trudnych do usunięcia przebarwień. Co więcej, antybiotyki zaburzają równowagę naturalnej flory bakteryjnej jamy ustnej, sprzyja to tworzeniu się aft, nadżerek, owrzodzeń oraz zakażeń grzybiczych.

Przebarwienia na zębach mogą powstać już w okresie rozwojowym, w łonie matki, w czasie kształtowania się zawiązków zębów w kości. Może wystąpić wówczas prawidłowa lub nieprawidłowa mineralizacja. Duży wpływ na mineralizację zębów, kształtowanie się szkliwa i w efekcie na przyszły kolor zębów u dziecka ma dieta kobiety w ciąży i zażywane przez nią leki.

Niezależnie od czynników przebarwiających zęby, na które mamy wpływ, istnieją także czynniki genetyczne, niezależne od nas. Tak więc nie mamy w 100% wpływu na to, jaki kolor zębów posiadamy. Możemy jednak przez właściwą dietę i tryb życia (bez papierosów, kawy czy herbaty) wpływać na odcień naszego genetycznego koloru zębów.

- Przebarwienia zębów pojawiają się w obrębie szerokiej gamy kolorów. Odpowiedni odcień na zębach może być wskazówką dla stomatologa jaka jest jego przyczyna. Ustalenie skąd pochodzi umożliwia dobranie najwłaściwszej metody leczenia lub wybielania - wyjaśnia lek. dent. Agata Pleszyniak, ekspert Kliniki Implantologii i Stomatologii Estetycznej Borczyk.pl

Wybielanie zębów można wykonać wieloma sposobami. Istnieją metody nakładkowe, laserowe lub wybielanie specjalną lamą.

Jedną z najprostszych, aczkolwiek najskuteczniejszych metod jest wybielanie nakładkowe. Polega ono na zaaplikowaniu żelu wybielającego wnikającego w głąb zębów, gdzie uwalniają atomy tlenu powodujące utlenienie - wybielenie przebarwień.

Na pierwszej wizycie lekarz stomatolog kieruje pacjenta do higienistki celem usunięcia kamienia i osadu, który mógłby mieć wpływ na efekt wybielania. Następnie lekarz dokładnie bada stan zębów i dziąseł i w razie konieczności tymczasowo zabezpiecza ubytki. Następnie pobierane są wyciski potrzebne do wykonania indywidualnych nakładek na zęby.

- Usuwanie przebarwień metodą nakładkową jest dosyć proste. Pacjent w domu aplikuje do przygotowanych nakładek żel wybielający i umieszcza je na zębach pozostawiają na całą noc, mniej więcej 8 godzin. Cały zabieg trwa około 8-10 nocy. Natomiast efekt można zauważyć już po pierwszym nałożeniu. Po ustabilizowaniu koloru, czyli około 2 tygodnie po zakończonej kuracji, lekarz stomatolog ostatecznie wypełnia zęby według nowego jaśniejszego koloru - mówi lek. dent. Agata Pleszyniak, ekspert Kliniki Implantologii i Stomatologii Estetycznej Borczyk.pl

Podczas wybielania może wystąpić przejściowa nadwrażliwość, w takiej sytuacji stosuje się preparat odwrażliwiający. Efekt wybielania nakładkowego utrzymuje się nawet przez 5 lat. Zazwyczaj zęby nigdy już nie wracają do wyjściowego koloru. Oczywiście wpływ na to ma stosowana dieta, przede wszystkim substancje przebarwiające zęby (tytoń, kawa, herbata). Aby utrzymać jasny kolor lekarz stomatolog może zalecić wybielanie nakładkowe tylko przez jedną - dwie noce, co parę lat.

Dla coraz większej liczby osób zdrowe i idealnie białe zęby to wyznacznik osobistych oraz zawodowych sukcesów. Należy jednak pamiętać, że przyczyn przebarwień jest wiele, dlatego metody ich usuwania należy zawsze konsultować ze stomatologiem. Samodzielne wybielanie domowymi sposobami może doprowadzić do uszkodzenia szkliwa.