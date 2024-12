5 sygnałów mowy ciała, że ktoś cię nie lubi

Stwierdzenie, czy ktoś nas lubi czy nie, nie jest łatwe. Zachowanie ludzi, ich sposób komunikacji, mowa ciała i okazywania uczuć bywa kwestią indywidualną, zależy od typu osobowości oraz środowiska, w którym wzrastaliśmy. Ponadto odczytywanie komunikacji niewerbalnej może być mylnie odczytywane np. z uwagi na różnice kulturowe czy kontekst społeczny.

Warto też mieć na uwadze, że pojedyncze zachowania danej osoby jeszcze nie świadczą o tym, że nie darzy nas ona sympatią. Mogą być spowodowane gorszym samopoczuciem danego dnia, problemami prywatnymi lub zawodowymi etc. Dopiero kiedy pewne gesty czy sytuacje powtarzają się w dłuższym okresie czasu, możemy mieć przypuszczenia, że relacja z tą osobą nie należy do udanych. Jakie sygnały świadczą o tym, że ktoś nas nie lubi?

Unikanie kontaktu wzrokowego

Osoba, która nie darzy nas sympatią, będzie unikała bezpośredniego patrzenia nam w oczy. To naturalnych odruch wielu osób, które chcą unikać kontaktu lub próbują coś ukryć np. brak chęci na rozmowę. Taka osoba będzie odwracała wzrok, spoglądała w bok lub w dół, szukała w przestrzeni miejsca, na którym może zawiesić wzrok, by nie patrzeć nam prosto w oczy. To jeden z najważniejszych sygnałów, że ktoś próbuje nas unikać, a co za tym idzie - nie przepada naszym towarzystwem.

Ułożenie głowy w czasie rozmowy

O tym, czy ktoś nas lubi, może świadczyć również sposób, w jaki układa głowę podczas rozmowy z nami. Naturalnym odruchem jest poruszanie głową w czasie interakcji z drugą osobą. Zwykle wykonujemy nią delikatne ruchy, jak przytakiwanie lub zaprzeczanie, sygnalizując tym samym, że słuchamy naszego rozmówcy i reagujemy, na to co mówi. Jeśli ktoś w czasie rozmowy z nami trzyma głowę nienaturalnie sztywno lub odwraca ją na bok, jakby próbując uciec od interakcji, może to świadczyć, że nas nie lubi.

Ułożenie ramion i dłoni

Krzyżowanie ramion w czasie rozmowy może sygnalizować, że ktoś za nami nie przepada. Takie ułożenie przyjmujemy, kiedy chcemy się od czegoś odgrodzić, to tzw. postawa zamknięta. Świadczy o tym, że ktoś staje w defensywie, nie chce kontaktu lub próbuje coś ukryć. Podobnie ma się sytuacja z dłońmi, zaciśnięte, zwinięte w pięść palce niosą informację, że ktoś przeżywa stres lub złość, czyli nie czuje się komfortowo w kontakcie z nami.

Odpowiadanie półsłówkami

Jeśli na większość odpowiedzi na nasze pytania słyszymy "tak", "nie" lub "nie wiem", może oznaczać, że ktoś chce jak najszybciej zakończyć rozmowę. Taka osoba kurtuazyjnie uczestniczy w rozmowie, ale czuje się w niej niekomfortowo, chce ją jak najszybciej zakończyć. Krótkie, zamknięte odpowiedzi szybko zamykają rozmowę i ucinają kontakt.

Ułożenie stóp

Prawdę o tym, czy ktoś nas lubi mogą zdradzić również jego stopy. Zerknij dyskretnie, jak ktoś ustawia czubki butów, w czasie kontaktu z tobą. Jeśli nie są ułożone w twoim kierunku, lecz w bok, ta osoba wysyła podświadomy sygnał, że chce jak najszybciej odejść, z miejsca, w którym się znajduje.