Co oznacza świąd skóry w nocy?

Swędzenie skóry potrafi być wyjątkowo przykrym doświadczeniem, zwłaszcza jeśli występuje w nocy. Uporczywe uczucie podrażnienia i dyskomfortu może wynikać z problemów z funkcjonowaniem niektórych narządów lub z toczącej się choroby. Stres lub stany depresyjne mogą nasilać ten objaw, szczególnie w przebiegu atopowego zapalenia skóry, trądziku czy łuszczycy.

Innymi objawami nocnego świądu mogą być przesuszenie skóry, oparzenia (w tym słoneczne), nadmierna potliwość lub efekt przyjmowania niektórych leków (np. antybiotyków, leków przeciwgrzybiczych, opioidowych leków przeciwbólowych). Ponadto nadczynność tarczycy, mocznica lub atopowe zapalenie skóry to kolejne dolegliwości, które mogą prowadzić do uporczywego świądu.

Reklama

Nowotwór a świąd skóry w nocy

Świąd przewlekły, trwający powyżej sześciu tygodni, może być pierwszym sygnałem toczącego się procesu nowotworowego. Często o wiele lat wyprzedza pojawienie się innych objawów choroby.

Swędzenie jest typowym objawem związanym z chłoniakiem skóry – najczęściej w przypadku chłoniaka komórek T i chłoniaka Hodgkina. Powstaje na skutek uwalniania substancji chemicznych przez układ odpornościowy w odpowiedzi na komórki nowotworowe.

Reklama

Uporczywy świąd może towarzyszyć również rozwojowi raka płuc. Dodatkowo u chorych często pojawiają się łuszczące plamy na zgięciach łokci i kolan. Inne rodzaje nowotworów, które najczęściej wiążą się ze swędzeniem skóry, to:

rak przewodu żółciowego,

rak pęcherzyka żółciowego,

rak wątroby,

rak piersi,

rak żołądka.

Swędzenie skóry okazało się objawem raka

Historia Kaisera Khan’a to przykład na to, że uporczywe swędzenie skóry może zwiastować bardzo poważne problemy zdrowotne. Mężczyzna w 2014 roku zaczął doświadczać intensywnego i trudnego do opanowania świądu. Mimo że był osobą aktywną fizycznie i dbał o zdrowy styl życia, problem nie ustępował i z czasem stawał się coraz bardziej uciążliwy.

Zgłaszał się do lekarzy, ale początkowo jego objawy były bagatelizowane i uznawane za reakcję alergiczną lub problemy dermatologiczne. Przez dłuższy czas stosował różne środki łagodzące świąd, ale nie przynosiły one oczekiwanych rezultatów.

Po wielu miesiącach bezskutecznego leczenia swędzenia, Khan zdecydował się na dalsze badania, które w końcu ujawniły prawdziwą przyczynę jego problemów. Zdiagnozowano u niego chłoniaka Hodgkina.

Był to ostatni moment, aby podjąć leczenie. Pacjent otrzymał 12 cykli chemioterapii, co pozwoliło uratować jego życie. Teraz uczy innych pacjentów, aby stanowczo domagali się dokładnej diagnostyki.