Na poczucie szczęścia ma wpływ wiele aspektów: zdrowie fizyczne i psychiczne, relacje społeczne, sytuacja materialna, poczucie samospełnienia i samozadowolenia, itp. Dla każdego człowieka definicja szczęścia to indywidualna wypadkowa wymienionych wyżej, lecz także innych, czynników, które składają się na poczucie ogólnego dobrostanu. Na okoliczności zewnętrzne i zdarzenia losowe, które mogą odbierać nam pozytywne samopoczucie, mamy ograniczony wpływ. To, jak czujemy się wewnętrznie, w dużej mierze zależy od nas samych. Nasza postawa, nawyki w myśleniu i zachowaniu mają ogromny wpływ na to, czy oceniamy samych siebie jako osoby szczęśliwe. Dowiedz się, jakie złe nawyki mają ludzie nieszczęśliwi i nie popełniaj ich błędów.

Przejmowanie się opinią innych

Branie do siebie opinii innych ludzi to podstawowy błąd, który choć raz w życiu popełnił każdy z nas. Zasłyszane plotki, krytyczne komentarze czy złośliwe docinki potrafią zaprzątać głowę przez wiele dni, a nierzadko - zostają z nami na lata lub nawet całe życie. Niepotrzebnie. Zanim po raz kolejny weźmiemy sobie do serca cudzą opinię na nasz temat, zadajmy sobie pytanie, czy ta osoba jest dla nas ważna i czy jej opinia ma jakikolwiek realny wpływ na nasze życie. Opinie, które powinny być dla nas istotne, to jedynie opinie osób, które zajmują kluczowe miejsce w naszym życiu.

Dążenie do perfekcji w każdej sferze życia

Gonitwa za wyimaginowanym ideałem nie wpływa korzystnie na nasze samopoczucie. Idealny pracownik, partner, rodzic, przyjaciel - dążenie do bycia perfekcyjnym w każdej sferze życia prowadzi do frustracji i niezadowolenia. Szybkie tempo życia często stawia nas przed wyborami, by dokonywać wyborów, w co chcemy zainwestować nasz czas i energię. Nie da się być idealnym w każdej sferze życia, dlaczego warto pamiętać, że bycie wystarczająco dobrym i szczęśliwym jest zdecydowanie lepsze, niż bycie perfekcyjnym i nieszczęśliwym.

Koncentracja na negatywnych aspektach życia

Brzydka pogoda za oknem, stres w pracy, rosnące koszty życia, zepsuty samochód - powody do narzekania zawsze się znajdą. Różnica między ludźmi, którzy są nieszczęśliwi, a tymi, który cieszą się życiem, jest taka, że ci pierwsi przykładają nadmierną uwagę do tego, co w życiu idzie źle. Ich przysłowiowa szklanka zawsze jest do połowy pusta, co powoduje, że nie dostrzegają pozytywnych aspektów życia, których przecież również nigdy nie brakuje.

Porównywanie się do innych

Ludzie nieszczęśliwi zawsze dostrzegają, że ktoś ma lepszy samochód, lepszą pracę, większy dom i jeździ na lepsze wakacje. To sprawia, że czują gorsi, mniej wartościowi i dalecy od "sukcesu". Skupianie się na tym, czego się nie ma, zamiast na tym, co się ma, to nawyk myślowy, który towarzyszy wielu nieszczęśliwym osobom. Nie ma niczego złego w dążeniu do lepszego poziomu życia, jednak tracenie energii na rozmyślanie o tym, że ktoś ma lepiej, na pewno nie sprawi, że poczujemy się szczęśliwsi.

Rozpamiętywanie przeszłości i/lub martwienie się o przyszłość

Wypominanie sobie błędów z przeszłości czy rozpamiętywanie sytuacji, w których ktoś nas źle potraktował to kiepski sposób na osiągniecie wewnętrznego szczęścia. Podobnie jak nadmierne zamartwianie się o przyszłość i uzależnianie samopoczucia od tego, co ma ona przynieść np. zmiany pracy, podwyżki, nowego domu, wymarzonych wakacji. Życie toczy się każdego dnia, więc warto szukać pozytywnych aspektów w teraźniejszości.