Choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera to choroba zwyrodnieniowa mózgu, najczęstsza z chorób otępiennych. Szacuje się, że na całym świecie choruje ponad 30 mln ludzi, w Polsce ta liczba to około 350 tys. Jak podejrzewają specjaliści, te liczby w ciągu dwóch dekad ulegną podwojeniu.

Nie ma lekarstwa na alzheimera, dopiero niedawno pojawiły się leki, które nie tylko zatrzymują, co jedynie spowalniają tempo pogarszania się funkcji poznawczych. Dlatego tak ważna jest profilaktyka oraz jak najwcześniejsze rozpoznawanie objawów postępującej choroby. Naukowcy na wiele sposób szukają sposobów na poprawienie diagnostyki, aby jak najwcześniej wdrożyć terapię spowalniającą.

Alzheimer a problemy z nawigacją

Swoją cegiełkę w tym temacie dorzucili badacze z University College London (UCL). Odkryli, że alzheimer może wiązać się z trudnością w nawigacji i właściwym ocenianiu kierunku.

W badaniu, którego wyniki opublikowano w "Current Biology", udział wzięły trzy grupy uczestników: 31 zdrowych młodszych osób, 36 zdrowych starszych osób i 43 starszych pacjentów z łagodnymi zaburzeniami funkcji poznawczych (alzheimer stanowił część z nich). Ich zadaniem - z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości - było przejście dwiema ścieżkami ograniczonymi palikami i połączonymi zakrętem (w trzech różnych scenariuszach), a następnie powrót do punktu wyjścia, bazując już wyłącznie na pamięci. Badanie miało na celu sprawdzenie "umiejętności nawigacyjnych uczestników".

Okazało się, że osoby z wczesną chorobą Alzheimera mają problemy z właściwym postrzeganiem zakrętów. Nie był dla nich problemem powrót do miejsca startu, czyli ocenienie odległości, ale "nie doszacowali" kąta zakrętu. Co ciekawe, osób z innymi zaburzeniami poznawczymi dotyczyło to w mniejszym stopniu.

Osoba z alzheimerem obróci się za słabo

Jeden z autorów badań, dr Andrea Castegnaro z Instytutu Neuronauki Poznawczej przy UCL, powiedział w rozmowie z "The Telegraph", że osoby cierpiące na chorobę Alzheimera myślały, że obróciły się o 160 stopni, podczas gdy wykonywały obrót zaledwie o 100 stopni. U osób z innymi zaburzeniami poznawczymi niż alzheimer ten obrót wynosił średnio 110 stopni.

- To spora różnica w ich zachowaniu w tym elemencie nawigacji - powiedział. Wyjaśnił przy tym, ze te błędy wynikały raczej z początku choroby, a nie z ogólnego starzenia się lub pogorszenia funkcji poznawczych.

- Kiedy poprosisz osobę cierpiącą na chorobę Alzheimera, aby się obróciła o określony kąt, będzie przekonana, że dokonała większego obrotu niż faktycznie się obróciła - powiedział dr Castegnaro.

Jego zdaniem odkrycie stwarza okazję do opracowania nowej metody wczesnej diagnostyki choroby Alzheimera poprzez skupienie się na "konkretnych błędach nawigacyjnych".

Choroba Alzheimera - najczęstsze objawy

Choroba Alzheimera rozwija się na długo przed pojawieniem się objawów. Dotyczy osób starszych, ryzyko wzrasta po 65. roku życia. Wraz z jej postępem dochodzi do utraty pamięci, pogarszają się zdolności dotyczące liczenia, rozumienia i mówienia.

