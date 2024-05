Dietetycy NFZ pomagają odpowiednio się odżywiać

Narodowy Fundusz Zdrowia stworzył serwis Diety NFZ (diety.nfz.gov.pl), który oferuje bezpłatne usługi. Korzysta z niego już prawie 900.000 osób. Na portalu można znaleźć 15 gotowych planów żywieniowych opartych na diecie DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), np. classic, nadwaga i otyłość, wege, cukrzyca, Hashimoto, depresja, zaparcia, nadciśnienie, senior, rodzina, PCOS, osteoporoza, dna moczanowa, kamica żółciowa. Każdy może pobrać bezpłatny plan żywieniowy na 3 dni, a także skonfigurować swój własny, na 28 dni, nie tylko dla jednej osoby, ale również uwzględniający potrzeby członków rodziny. Aby to zrobić, wystarczy założyć na portalu konto (bezpłatnie), a następnie, korzystając z dostępnego kalkulatora, obliczyć swoje BMI oraz zapotrzebowanie kaloryczne. Po dodaniu do formularza informacji o członkach rodziny, których chcemy uwzględnić w planie żywieniowym, można wybrać rodzaj diety, określić ilość posiłków, które chce się spożywać w ciągu dnia oraz dokonać wykluczeń z diety (np. laktozy). Plan zostanie przygotowany na wskazany okres czasu i będzie zawierał, oprócz samych przepisów ze zdjęciami, także informacje o kaloryczności poszczególnych posiłków, zawartości białka, tłuszczy i węglowodanów oraz o podziale procentowym porcji pomiędzy poszczególne osoby, dla których został przygotowany. Określono także czas potrzebny na przygotowanie poszczególnych posiłków. Istnieje możliwość pobrania przepisów w formie pliku pdf, a także wygenerowania listy zakupów.

Na portalu znajdziesz kuchenne inspiracje i porady żywieniowe

Jak podaje NFZ, portal zawiera bazę ponad 9000 przepisów opracowanych przez dietetyków, które są wykorzystywane do tworzenia planów żywieniowych. Oprócz tego, na portalu można znaleźć także filmy z serii Kuchenne inspiracje oraz z poradami np. jak prawidłowo czytać etykiety i liczyć kalorie. Do pobrania są dostępne również e-booki dietetyczne, np. dotyczące żywienia w przebiegu poszczególnych chorób (m.in. stłuszczenie wątroby, trądzik, czy IBS), czy zawierające inspiracje dietetyczne na różne pory roku. Specjalne opracowanie zostało poświęcone przygotowywaniu dla dzieci posiłków, które mogą zabrać do szkoły. Jest to zbiór propozycji potraw, które można spakować do plecaka.

Jak podaje NFZ, portalu w ciągu roku miał ponad 15.000.000 odsłon i korzystają z niego nie tylko młodzi ludzie, ale także użytkownicy po 60 roku życia. Większość użytkowników stanowią kobiety.