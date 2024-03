Coraz więcej przypadków raka

Światowa Organizacja Zdrowia w niedawno opublikowanym raporcie zaznaczyła, że rocznie na nowotwory zapada ponad 20 mln osób na świecie. Co gorsza, szacuje, że liczba wykrywanych nowych przypadków raka do roku 2050 wzrośnie do 35 mln. W niektórych regionach śmiertelność spowodowana nowotworami niemal się podwoi.

Wg prognoz WHO jedna na pięć osób w ciągu swojego życia zachoruje na nowotwór. Z tego powodu w skali globalnej umiera jeden na 9 mężczyzn i jedna na 12 kobiet.

W Polsce z powodów nowotworowych umiera każdego roku ponad 100 tys. osób. To jedna czwarta wszystkich zgonów.

Te statystyki poprawić może odpowiednia profilaktyka. To przede wszystkim badania profilaktyczne oraz odpowiednio wczesne reagowanie na niepokojące sygnały. Wiele objawów nowotworów jest niespecyficznych, ale są też takie, które są sygnałem rozwijających się wielu rodzajów raka.

Zmęczenie - bardzo częsty objaw raka

Jednym z nich jest zmęczenie. Przewlekłe zmęczenie, uczucie wyczerpania i braku energii, które nie ustępuje nawet po przebudzeniu się. Każdemu czasem zdarza się być zmęczonym już na samym początku dnia, ale jeżeli to się powtarza każdego poranka i nie można niczym tego wytłumaczyć, powinno to skłonić do wizyty lekarza.

To jeden z najczęstszych sygnałów rozwijającego się nowotworu. Statystyki pokazują, że zmęczenie raportuje nawet 70 proc. osób chorych na raka. Objawy są bardzo ogólne i mogą być powodowane przez różne czynniki.

Zmęczenie powodowane nowotworem może się objawiać jako:

brak energii,

ciągła potrzeba odpoczynku, nawet po niewielkim wysiłku,

brak tchu,

problemy ze wstawaniem z łóżka,

problemy ze snem,

uczucie niepokoju, smutku lub depresji,

bóle mięśni,

problemy z koncentracją.

Inne objawy nowotworów

Objawów nowotworów jest bardzo wiele. Część z nich jest typowa dla określonych rodzajów raka, inne są niespecyficzne, które trudno przypisać konkretnej chorobie. Do najczęstszych należą: