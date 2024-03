Rak płuc - najczęstszy nowotwór

Zgodnie z tym co na początku lutego opublikowała Światowa Organizacja Zdrowia, rak płuc jest najczęstszym nowotworem występującym na świecie. Wrócił na pierwsze miejsce w tym ponurym zestawieniu, także pod względem liczby zgonów.

Wg danych WHO w 2022 r. wykryto 2,5 mln nowych przypadków raka płuc, co stanowiło 12,4 proc. wszystkich nowych zachorowań na nowotwory. Spowodował śmierć 1,8 mln osób, to niemal jedna piąta wszystkich ofiar nowotworów.

W Polsce każdego roku wykrywa się ponad 23 tys. nowych przypadków raka płuca. Liczba zgonów jest podobna.

Rozwija się po cichu

Jak podkreślają lekarze, to jeden z nowotworów, który rozwija się po cichu. Długo nie daje żadnych objawów. Bardzo często wykrywany jest w zaawansowanym stadium, gdy rokowania są już bardzo złe.

Rozwój raka płuca klasyfikowany jest w czterech stadiach: o pierwszym mowa wtedy, gdy rak znajduje się tylko w płucach, jeszcze się nie rozprzestrzenił, stadium 4 oznacza przerzuty poza obszar płuc, także do innych, nawet odległych narządów.

Wczesna diagnoza jest absolutnie kluczowa. Brytyjska organizacja Cancer Research UK zaprezentowała statystyki pokazujące, że rak wykryty w czwartym stadium daje tylko 5 proc. szans na przeżycie kolejnych pięciu lat. Gdyby diagnoza nastąpiła w pierwszej fazie, szansa na pięcioletnie przeżycie wzrasta aż 13-krotnie, do 65 proc.

Na co trzeba zwracać uwagę?

Rak płuca - sygnały alarmowe

Tak jak w przypadku wielu nowotworów, objawy rozwijającego się raka płuc nie są charakterystyczne, mogą być mylone z innymi schorzeniami lub traktowane jako chwilowe dolegliwości. A w przypadku palaczy - aż 80-90 proc. zachorowań na raka płuca dotyczy osób, które wciąż palą papierosy lub paliły w przeszłości - uważane za dokuczliwe skutki ich nałogu.

Specjaliści wymieniają jednak kilka objawów, które powinny skłonić do natychmiastowej wizyty u lekarza. Są to:

uporczywy kaszel, który nie ustępuje po 2-3 tygodniach lub się pogarsza,

duszności,

odkrztuszanie krwi,

ból w klatce piersiowej, który nasila się podczas oddychania, kaszlu lub śmiechu.

Rak płuca - inne objawy

Objawami rozwijającego się raka płuc mogą być też: