Sezon na przeziębienie

Jesteśmy w szczycie sezonu infekcyjnego. To pora, kiedy wirusy powodujące infekcje górnych dróg oddechowych atakują ze zdwojoną mocą. Do tego dochodzi zmienna pogoda - dodatnia temperatura na przemian z silnymi mrozami to coś, czego nie znosi nasz układ immunologiczny. Staje się wtedy dużo bardziej podatny na wszelkie patogeny znajdujące się w powietrzu.

Dla niektórych to kończy się ciągłym przeziębieniem. Jeżeli łapiesz infekcje za infekcją, to może to być kwestia środowiska (np. nauczyciel w otoczeniu dzieci), ale prawdopodobnie to jednak efekt osłabionego układu odpornościowego. Na szczęście można go wzmocnić prostymi sposobami. Mówią o tym specjaliści w rozmowie z brytyjskim "The Sun".

Witamina C zamiast przetworzonej żywności

Przetworzona lub wysokoprzetworzona żywność to plaga obecnych czasów. Życie w pośpiechu sprawia, że wielu z nasz nie ma czasu czy okazji, aby samodzielnie przygotowywać posiłki. Już kilka lat temu Najwyższa Izba Kontroli alarmowała, że "W Polsce, podobnie jak w innych krajach rozwiniętych, ok. 70 proc. diety przeciętnego konsumenta stanowi żywność przetworzona w warunkach przemysłowych, zawierająca substancje dodatkowe".

Nadmiar takich produktów nie tylko - w dalszej perspektywie - zwiększa ryzyko pojawienia się wielu chorób, ale też osłania odporność. Żywność z dużą zawartością tłuszczy trans, soli, cukru i konserwantów poważnie zaburzają gospodarkę jelitową, czyli układ odpornościowy.

- Podstawę diety powinny stanowić naturalne składniki, takie jak warzywa, owoce, rośliny strączkowe, zboża i orzechy. Wybieraj produkty bogate w witaminę C, jak choćby owoce cytrusowe, a także białko, które znajdziesz w mięsie i produktach mlecznych - mówi farmaceuta Navin Khosla.

Z kolei immunolog dr Ross Walton, że w budowaniu odporności pomocna mogą być też sfermentowane produkty zawierające pożyteczne bakterie. Mogą być mleczne, jak kefir, ale też napoje, jak kombucha.

Ruszaj się

Regularna aktywność fizyczna to także klucz do utrzymania układu odpornościowego w dobrej kondycji, ruch pobudza hormony szczęścia, poprawia nastrój i krążenie krwi.

Mogą to być różnego ćwiczenia. Aerobowe, cardio czy oporowe. Te ostatnie poprawiają odporność, bo pomagają łagodzić stany zapalne i zwiększają produkcję komórek odpornościowych i przeciwciał.

Nie wszyscy jednak lubią ćwiczenia siłowe. Może to być mniej wysiłkowa aktywność, najważniejsze, żeby była regularna. – Znajdź coś, co lubisz robić. Może to być taniec, spacer z psem czy jazda na łyżwach - mówi Khosla

Zmniejsz poziom stresu

Układ nerwowy też ma wpływ na naszą odporności. Jest wiele badań mówiących o tym, że stres zmniejsza ilość komórek odpornościowych, odpowiedzialnych za walkę z wirusami i bakteriami.

Odpowiednie zarządzanie stresem może też być sposobem na wzmocnienie odporności. Jak mówi Khosla, każdy powinien znaleźć swój sposób na radzenie sobie ze stresem. Farmaceuta sugeruje, że bardzo dużo dobrego może zrobić medytacja. Jedna dróg do wyciszenia i relaksu jest wiele. Może to być spacer po lesie lub parku, gry planszowe, czytanie, spędzanie czasu z bliskimi czy aktywność fizyczna.

Wyjdź na zewnątrz

Ciągłe siedzenie w domu nie jest dobrym pomysłem z punktu widzenia odporności. Ruch jest wskazany w każdych okolicznościach, a zwłaszcza ruch na świeżym powietrzu. Taka aktywność, choćby kilkudziesięciominutowy spacer, poprawia aktywność komórek odpornościowych.

Wyjdź na zewnątrz, aby się dotlenić, pooddychać, zahartować i poprawić krążenie krwi, czyli odpowiednią cyrkulację komórek odpowiedzialnych także za budowanie naszej zdolności do walki z patogenami.

Zadbaj o odpowiedni odpoczynek

Regularna aktywność tak potrzebna dla utrzymania zdrowia fizycznego i psychicznego w dobrym stanie nie wyklucza jednocześnie innego kluczowego czynnika, jakim jest odpowiedni odpoczynek.

Zdrowy, regularny i odpowiedniej długości sen, a także wydajny odpoczynek w ciągu dnia również są ważne dla regeneracji organizmu zmęczonego walką czy unikaniem infekcji.

Dobry sen wymaga jednak odpowiedniego przygotowania. To odpowiednia temperatura w sypialni (nie za wysoka), wietrzenie pokoju, a także odcięcie się od telefonu, niebieskiego światła i mediów społecznościowych kilkadziesiąt minut przed zaśnięciem.