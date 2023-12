Jak żyć dłużej? Trzy ważne elementy w diecie

Dr Gladys McGarey ma 102 lata. Przez 60 lat pracowała jako lekarz, przestała praktykować po ukończeniu 86 lat. Jest propagatorką medycyny holistycznej, współzałożycielką American Holistic Medical Association. Pisze książki, cały czas jest aktywna w serwisach społecznościowych. Aktywna jest również fizycznie, jeździ na rowerze, codziennie robi kilka tys. kroków.

W jednym z ostatnich nagrań podzieliła się radą, jak należy jeść, aby żyć jak najdłużej. "Jestem 102-letnią lekarką i mam trzy wskazówki dotyczące diety, które pozwolą żyć dłużej" - powiedziała. Zaznaczyła przy tym, że nie ma diety idealnej dla wszystkich, dla każdego powinna być inna, jest jednak kilka uniwersalnych zasad.

Reklama

"Pij dużo wody i staraj się, aby warzywa były jak najświeższe" – powiedziała. Trzecia wskazówka dotyczyła wyborów żywieniowych.

"Nie unikaj mięsa, ale jeżeli ci jakieś nie odpowiada, to go nie jedz. Nie jedz jagnięciny tylko dlatego, że ktoś mówi, że jest dobra dla wszystkich. Nie zgadzam się z tym" - wyjaśniła. "To, co jest dobre dla wielu osób, nie musi być dobre dla wszystkich. Sprawdź, co działa w twoim przypadku” - dodała.

Jak podsumowała, do długowieczności może prowadzić picie dużej ilości wody, jedzenie świeżych warzyw i unikanie tego, co nam nie służy.

Inne ważne czynniki długowieczności

McGarey wymieniła też sześć innych elementów, "filarów długiego życia". Są to:

poczucie celu w życiu

ciągły ruch

"miłość lekarstwem na wszystko"

unikanie bycia samemu

pielęgnowanie swoich dziwactw

"każda rzecz może cię czegoś nauczyć"

Przestrzeganie tych zasad w połączeniu z aktywnością fizyczną i umysłową może przedłużyć życie - tak uważa lekarka. We wcześniejszych nagraniach zdradziła też, jak wygląda ta aktywność w jej przypadku. McGarey codziennie robi kilka tys. kroków, śpi dziewięć godzin, regularnie spotyka się ze znajomymi i wyznacza sobie cele do realizowania. Dodatkowo nie pali papierosów i nie pije alkoholu.