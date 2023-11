Profilaktyczna kolonoskopia to badanie nieskomplikowane, które pozwala w prosty sposób sprawdzić, czy pacjent cierpi na nowotwór jelita grubego. Lekarz w trakcie badania może dokładnie obejrzeć jelito od środka. Kolonoskopia pozwala wykryć zmiany i podjąć szybko leczenie. W zależności od wskazań medycznych badanie może być przeprowadzone w znieczuleniu miejscowym lub znieczuleniu ogólnym, a wczesne wykrycie choroby znacznie zwiększa skuteczność leczenia – zwraca uwagę Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia na stronie pacjent.gov.pl.

Reklama

Rak jelita grubego jest jednym z najczęstszych nowotworów, zarówno u kobiet, jak i mężczyzn. Jak wynika ze statystyk, rocznie zapada na niego w Polsce około 18 tysięcy osób i jest drugim, po raku płuca, nowotworem pod względem wszystkich zachorowań w naszym kraju.

Główny Inspektorat Sanitarny przypomniał w opublikowanym w czwartek w mediach społecznościowych komunikacie, że „rak jelita grubego może latami nie dawać żadnych objawów, dlatego bardzo ważne jest przeprowadzanie profilaktycznej kolonoskopii”. Wpis uzupełnił ilustracją przedstawiającą banknoty używane w PRL-u i hasłem: „Jeśli płaciłeś tym za oranżadę, to czas zrobić kolonoskopię”.

Reklama

„Zacznij się badać od 50 roku życia lub wcześniej, jeśli występują u ciebie czynniki zwiększające ryzyko zachorowania” – czytamy na koncie GIS w serwisie społecznościowym X (dawniej Twitter).

Ryzyko zachorowania na nowotwór jelita grubego

Czynniki ryzyka rozwoju raka jelita grubego to przede wszystkim:

wiek, szczególnie po 50. roku życia;

obecność w jelicie grubym polipów o typie gruczolaka;

uwarunkowania genetyczne;

choroby zapalne jelit;

nadmierna masa ciała;

siedzący tryb życia;

nieprawidłowa dieta;

nadużywanie alkoholu, palenie papierosów.

Na czym polega kolonoskopia?

Kolonoskopia polega na wprowadzeniu w ciało pacjenta, przez odbyt, przewodu endoskopowego z małą kamerą na końcu. Lekarz, analizując obraz z kamery, jest w stanie sprawdzić, czy w jelicie grubym zachodzą niepokojące procesy chorobowe, czy rozwija się tam nowotwór albo inne zmiany wymagające interwencji chirurgicznej.

Aby wykonać kolonoskopię w ramach badań finansowanych z budżetu państwa, nie jest potrzebne skierowanie. Jak informuje resort zdrowia i NFZ, pacjent może wybrać dogodną dla niego placówkę, która realizuje program przesiewowy. Tam powinien wypełnić ankietę i jeśli się zakwalifikuje do badania, będzie mógł przejść je bezpłatnie.

Jak przebiega badanie? Kolonoskopia w znieczuleniu

Reklama

Kolonoskopia trwa od 15 do 40 minut. Może odbyć się w znieczuleniu miejscowym lub nawet ogólnym, w zależności od wskazań medycznych. Jeśli lekarz znajdzie coś niepokojącego w jelicie, pobierze wycinki tkanki do badań. Jeśli znajdzie polipy w wielkości do 15 milimetrów, będzie mógł od razu je usunąć. Pobrany w trakcie badania materiał jest wysyłany do badania histopatologicznego, co pozwala zweryfikować, czy w jelicie rozwija się jakaś choroba, na przykład nowotwór.

Kto może się zbadać?

W programie przesiewowym badań w kierunku wczesnego wykrywania zmian w jelicie grubym, finansowanym przez NFZ, można wziąć udział, jeśli:

nie ma się objawów sugerujących nowotwór jelita grubego;

nie miało się wykonanej kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat;

spełnia się kryterium wiekowe: 50-65 lat lub 40-49 lat pod warunkiem, że w rodzinie pacjenta, u krewnego pierwszego stopnia, stwierdzono nowotwór jelita grubego.

Badania przesiewowe w kierunku wykrywania raka jelita grubego są także współfinansowane z Funduszy Europejskich. W badaniach tych mogą wziąć udział także pacjenci poniżej 40. roku życia, trzeba jednak wcześniej skontaktować się z lekarzem i sprawdzić, czy kwalifikujemy się do programu.