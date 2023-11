„Być na czczo” przed badaniem oznacza, że nie powinieneś spożywać żadnej żywności ani napojów (z wyjątkiem wody) przez określony czas przed badaniem. Czas ten zależy od rodzaju badania, ale zazwyczaj wynosi od 8 do 12 godzin. Jest to ważne, ponieważ jedzenie i picie mogą wpływać na wyniki niektórych badań, takich jak badania poziomu cukru we krwi czy cholesterolu.

Picie wody przed badaniem krwi jest dozwolone, a nawet zalecane, bo badanie jest zwykle przeprowadzane rano, a po nocy krew jest gęsta, co utrudnia jej pobranie. Wystarczy wypić szklankę wody pół godziny przed badaniem, by rozrzedzić krew. Lepiej nie przekraczać tej ilości, jeśli zależy nam na wiarygodnym wyniku morfologii.

Niedozwolona jest kawa, lepiej unikać gazowanej wody. Jedynie dozwolona jest słaba, koniecznie niesłodzona, czarna herbata. Wzięcie miętówki czy gumy do życia, by odświeżyć oddech, może zafałszować wynik, więc zrezygnujmy z tego. Odradza się również palenia papierosów.

Przed jakimi badaniami krwi trzeba być na czczo?

W zasadzie przed większością badań krwi trzeba być na czczo: przed morfologią, oznaczeniem OB, poziomu glukozy i insuliny, czasu krzepnięcia krwi, lipidogramu, prób wątrobowych, mocznika i kreatyniny, jak również poziomu żelaza, fosforu, wapnia, magnezu, witaminy B12.

Natomiast można zjeść przed badaniem krwi, by oznaczyć poziom TSH, FT3 i FT4, jak również by określić przeciwciała HIV, HBs, HCV, w kierunku boreliozy oraz by oznaczyć grupę krwi.