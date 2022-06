Jak podkreśla AFP, jest to pierwsze duże badanie modelowe tego typu, określające wpływ szczepień na śmiertelność wywołaną koronawirusem. Badanie to opiera się na danych ze 185 krajów i obejmuje okres od 8 grudnia 2020 r. do 8 grudnia 2021 r.

W tym celu wykorzystano oficjalne dane liczbowe, dotyczące zgonów na Covid,ale także całkowitą nadwyżkę zgonów w każdym kraju (lub szacunki, gdy oficjalne dane nie były dostępne). Analizy te porównano z alternatywnym hipotetycznym scenariuszem, w którym żadna szczepionka nie zostałaby podana.

Model uwzględniał zróżnicowanie wskaźników szczepień w różnych krajach, a także różnice w skuteczności szczepień w każdym kraju w oparciu o typy szczepionek, o których wiadomo, że były głównie stosowane w tych regionach.

W badaniu nie zostały uwzględnione Chiny ze względu na dużą populację tego kraju i bardzo rygorystyczne podejście Pekinu do walki z Covid-19, co mogłyby zniekształcić wyniki.

Według badania kraje o wysokich i średnich dochodach mogą cieszyć się największą liczbą unikniętych zgonów (12,2 mln), co odzwierciedla nierówności w dostępie do szczepionek na całym świecie.

Autorzy badania podkreślają, że prawie 600 000 dodatkowych zgonów można by uniknąć, gdyby został osiągnięty cel Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), polegający na zaszczepieniu 40 proc. populacji w każdym kraju do końca 2021 r.

- Nasze wyniki pokazują, że miliony istnień ludzkich zostały prawdopodobnie uratowane dzięki udostępnieniu szczepionek ludziom na całym świecie – powiedział główny autor badania dr Oliver Watson z Imperial College London. - Jednak mogliśmy zrobić więcej - dodał.