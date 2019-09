Rzecznik Radomskiego Centrum Onkologii Izabela Leśkiewicz poinformowała, że badania odbywające się w ramach kampanii "Zrozumieć nowotwory głowy i szyi" mają zwiększyć szybką wykrywalność nowotworów. Dla pacjentów z wykrytymi nowotworami organizowane będą również warsztaty psychoonkologiczne "Myśli, emocje, ciało – naczynia połączone. Jak radzić sobie z chorobą i myśleć zdrowiej".

Nowotwory głowy i szyi to nazwa zbiorcza dla wszystkich nowotworów zlokalizowanych w obszarze głowy i szyi, z wyjątkiem mózgu i gałki ocznej. Mogą występować w kilkudziesięciu różnych lokalizacjach. Większość pacjentów to chorzy w szóstej i siódmej dekadzie życia, którzy palili i nadużywali alkoholu, ale coraz częściej na schorzenia te zapadają też młodsze osoby, nawet poniżej 40 lat. Zdaniem lekarzy może mieć to związek z występowaniem wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV).

Główne objawy nowotworów głowy i szyi to: utrzymujące się przez trzy tygodnie: przewlekła chrypa, ból gardła, pieczenie języka, owrzodzenie jamy ustnej, niedrożność lub krwawienie z nosa, problemy z przełykaniem.

W ostatniej dekadzie gwałtownie wzrosła liczba wykrywanych nowotworów głowy i szyi. Około 2000 r. było ok. 8 tys. nowych rozpoznań. Obecnie liczba ta sięga 10 tys.