Sposoby na jesienną chandrę

Z nadejściem jesieni wielu Polaków zaczyna odczuwać obniżenie nastroju, popularnie określane jako jesienna chandra. Często sięgają po różnorodne strategie, aby poprawić swój nastrój i przeciwdziałać sezonowemu przygnębieniu. Wyniki przeprowadzonego badania pokazują, że kluczową rolę odgrywają zarówno aktywności fizyczne, jak i kreatywne formy spędzania czasu. Zainteresowaniem cieszą się również nietypowe formy relaksu, jak warsztaty czy niestandardowe hobby.

Badanie „Jakie aktywności pomagają Polakom radzić sobie z jesienną chandrą?” zrealizowane przez serwis Prezentmarzeń na próbie 1243 respondentów, pokazuje że jesienna chandra dotyka dużą część społeczeństwa. Zdecydowana większość Polaków odczuwa obniżony nastrój, co przejawia się m.in. w niskiej motywacji, problemach z koncentracją (38%) oraz przygnębieniu i braku energii (31%). Jednocześnie 33% badanych przyznaje, że co roku zmaga się z tym stanem, a 44% doświadcza go okresowo.

Aktywność fizyczna sposobem na jesienną chandrę

W odpowiedzi na te wyzwania, Polacy coraz częściej angażują się w różnorodne aktywności, aby poprawić swoje samopoczucie. Aż 37% badanych deklaruje, że kilka razy w tygodniu podejmuje działania, które mają na celu poprawę nastroju. Najpopularniejsze formy aktywności to spacery na świeżym powietrzu (29%), ćwiczenia fizyczne (21%) oraz uprawianie hobby, takich jak warsztaty kreatywne czy kursy tańca (27%).

4 strategie na jesienną chandrę

Polacy stosują różnorodne strategie, aby radzić sobie z jesiennym spadkiem energii. Aż 43% badanych przyznaje, że sprawianie sobie drobnych przyjemności pomaga im w poprawie nastroju. Dodatkowo, 24% respondentów stara się uczyć nowych umiejętności, a 19% poszukuje specjalistycznej pomocy. Co ciekawe, 14% angażuje się w wolontariat, co stanowi dla nich źródło satysfakcji i wsparcia emocjonalnego.

Zajęcia kreatywne na poprawę nastroju

Na poprawę humoru Polacy chętnie wybierają kreatywne hobby. Aż 33% badanych wskazuje na warsztaty, takie jak ceramika, jako idealny sposób na radzenie sobie z chandrą. Równie popularne są escape roomy (26%) oraz symulatory (21%), które pozwalają na oderwanie się od codziennych zmartwień i rozrywkę w nowoczesnym wydaniu.

Restauracje i SPA pozytywnie wpływają na samopoczucie

Wśród hobby związanych z kulinariami Polacy najchętniej wybierają lekcje sushi (31%), degustację piwa lub wina (26%) oraz wyjątkowe doświadczenia, takie jak kolacja w restauracji w ciemności (24%). W kategorii relaksu, 34% badanych preferuje pobyt w SPA, a 29% masaże relaksacyjne, które pomagają odzyskać wewnętrzną harmonię.

Niestandardowe formy spędzania czasu jesienią

-Z danych wynika, że Polacy chętnie otwierają się na niestandardowe formy spędzania czasu – aż 63% respondentów preferuje nowe i oryginalne sposoby rozrywki, w tym kreatywne warsztaty czy escape roomy. Zaledwie 37% woli tradycyjne formy spędzania czasu. W dobie rosnącej świadomości na temat zdrowia psychicznego, Polacy coraz częściej wybierają niestandardowe formy spędzania czasu, aby poradzić sobie z jesienną chandrą. Odejście od tradycyjnych form rozrywki, takich jak telewizja czy książka, na rzecz bardziej kreatywnych i aktywnych działań staje się coraz bardziej popularne. - wyjaśnia Michał Krasoń z serwisu Prezentmarzeń

Jesień sprzyja spotkaniom

Kontakty społeczne odgrywają kluczową rolę w walce z chandrą. Dla 82% Polaków spędzanie czasu z rodziną lub przyjaciółmi jest najskuteczniejszym sposobem na poprawę nastroju. Społeczne więzi przynoszą poczucie przynależności (31%), emocjonalne wsparcie (15%), a także motywację i inspirację (21%). Najbardziej lubimy spędza czas z partnerem lub partnerką (36%) oraz przyjaciółmi (24%).

Wyniki sondy pokazują, że Polacy coraz bardziej świadomie wybierają aktywności, które wspierają ich w walce z jesiennym obniżeniem nastroju, łącząc różnorodne formy rozrywki, relaksu i kontaktów społecznych.

Badanie „Jakie aktywności pomagają Polakom radzić sobie z jesienną chandrą?” zostało zrealizowane przez serwis Prezentmarzeń na próbie 1243 respondentów w formie ankiety online i stacjonarnie we wrześniu 2024.

Źródło: Prezent marzeń