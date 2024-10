Suplementy w diecie: plusy i minusy stosowania suplementacji

W dzisiejszym świecie suplementy diety stały się popularnym rozwiązaniem na uzupełnienie braków żywieniowych i zrekompensowanie niedoborów składników odżywczych. Dzięki nim możliwe jest podniesienie poziomu witamin, minerałów i innych substancji kluczowych dla zdrowia i prawidłowego funkcjonowania organizmu. Suplementy diety są to środki spożywcze, których celem jest - jak sama nazwa mówi - uzupełnienie braków w normalnej diecie.

Stosowanie suplementów ma wiele korzyści takich jak m.in.:

Reklama

poprawa funkcji poznawczych;

wspomaganie pracy układu nerwowego;

wspieranie zdrowia jelit i układu trawiennego;

wzmocnienie odporności;

uzupełnienie niedoborów składników;

wsparcie zdrowia kości;

wspomaganie regeneracji mięśni;

zwiększenie poziomu energii;

poprawa równowagi hormonalnej;

poprawa jakości snu;

poprawa stanu skóry, włosów i paznokci;

ochrona wzroku;

wspomaganie prawidłowej pracy serca;

regulowanie poziomu cukru we krwi;

wsparcie procesu odchudzania;

zwiększenie odporności na stres czy też

poprawa nastroju.

Jednak pomimo wielu zalet, suplementacja niesie ze sobą również pewne zagrożenia, zwłaszcza dla układu trawiennego. Dlatego warto dobrze zrozumieć, jakie korzyści mogą płynąć ze stosowania suplementów oraz jakie mogą pojawić się potencjalne skutki uboczne.

Korzyści wynikające ze stosowania suplementów

Jedną z głównych zalet suplementów jest ich zdolność do wspierania organizmu w sytuacjach, gdy codzienna dieta nie dostarcza odpowiedniej ilości składników odżywczych. Jak podaje portalMedonet.pl, przykładowo suplementy witaminowe mogą pomóc w uzupełnieniu niedoborów witaminy C, D czy B12 - które są kluczowe dla wielu procesów w organizmie. Witaminy te pozytywnie wpływają jak funkcjonowanie układu odpornościowego czy produkcję energii. Ponadto, suplementy zawierające żelazo mogą być nieocenione w leczeniu niedokrwistości. A jest to spory problem, która dotyka wielu osób, zwłaszcza kobiety w wieku rozrodczym.

Innym popularnym suplementem są kwasy omega-3. Mają one wspierać zdrowie serca oraz funkcjonowanie mózgu. Badania wykazują, że regularne spożywanie oleju rybnego, bogatego w kwasy omega-3, może poprawić kondycję układu sercowo-naczyniowego i obniżyć ryzyko chorób związanych z układem krążenia.

Co więcej, suplementy probiotyczne i prebiotyczne mogą pomóc w utrzymaniu zdrowej mikroflory jelitowej. Mają one kluczowe znaczenie dla nie tylko dla procesów trawienia ale także dla ogólnego samopoczucia. Do tego nowe badania pokazały, że niektóre z nich wspierają również pracę mózgu.

Reklama

Suplementy mogą również poprawić wyniki sportowe i przyspieszyć regenerację po intensywnych treningach. Na przykład, odżywki białkowe są nieocenione w budowie masy mięśniowej i regeneracji tkanek. To zaś czyni je popularnym wyborem wśród sportowców oraz osób prowadzących aktywny tryb życia.

Potencjalne zagrożenia suplementacji

Choć suplementy oferują szereg korzyści, mogą również wiązać się z pewnymi zagrożeniami – zwłaszcza, gdy nie są stosowane zgodnie z zaleceniami. Jednym z najczęściej występujących problemów jest negatywny wpływ na układ trawienny. Wysokie dawki niektórych suplementów mogą powodować dolegliwości żołądkowo-jelitowe, takie jak wzdęcia, nudności, bóle brzucha, a nawet biegunka.

Suplementyżelaza, choć skuteczne w leczeniu niedokrwistości, mogą prowadzić do zaparć oraz bólów brzucha. Dzieje się tak zwłaszcza gdy są przyjmowane w dawkach powyżej zalecanej normy wynoszącej 45 mg na dobę. Raj Dasgupta, ekspert w dziedzinie medycyny, ostrzega, że szczególnie siarczan żelaza, popularny rodzaj tego suplementu, jest związany z poważnymi problemami trawiennymi, jeśli jest przyjmowany bez konsultacji z lekarzem.

Podobne problemy mogą pojawić się w przypadku nadmiernego spożycia oleju rybnego czy suplementów wapnia. Wysokie dawki kwasów omega-3 mogą wywoływać refluks żołądkowo-przełykowy oraz biegunkę. Ma to miejsce szczególnie w sytuacji, gdy przekroczy się dawkę 3 gramów dziennie. Natomiast w przypadku wapnia nie powinno się przekraczać 1200 mg na dobę.

Suplementy, które mogą uszkadzać układ trawienny

Niektóre popularne suplementy, choć korzystne dla zdrowia, mogą uszkadzać układ pokarmowy, jeśli są niewłaściwie stosowane. Na przykład witamina C powszechnie stosowana w celu wzmacniania odporności. W dawkach przekraczających 2000 mg dziennie może prowadzić do biegunki oraz skurczów żołądka. To samo dotyczy probiotyków, które w nadmiarze mogą powodować wzdęcia i bóle brzucha - zwłaszcza u osób z wrażliwym układem trawiennym.

Odżywki białkowe, popularne wśród osób ćwiczących, również mogą powodować problemy trawienne. Tym bardziej jeśli są oparte na białkach mlecznych, takich jak serwatka. Osoby z nietolerancją laktozy mogą doświadczać wzdęć i biegunki po spożyciu takich produktów, zwłaszcza w dużych dawkach. Z tego powodu warto wybierać białka roślinne lub hydroizolaty białkowe, które są łatwiejsze do strawienia.

Wreszcie, suplementy zawierające błonnik, które w odpowiednich dawkach są pomocne w regulacji procesów trawiennych, w nadmiarze mogą prowadzić do gazów i skurczów. Dlatego korzystając z suplementów warto przestrzegać maksymalnych dziennych dawek. Kluczowe jest również spożywanie odpowiedniej ilości wody podczas suplementacji błonnikiem. To pozwoli uniknąć różnych nieprzyjemnych dolegliwości jelitowych.