Olej rydzowy: właściwości oleju z lnianki

Olej rydzowy (inaczej olej z lnianki siewnej) to tradycyjny olej roślinny. Zyskuje on coraz większą popularność ze względu na swoje zdrowotne właściwości. Jak powstaje olej rydzowy. Olej jest tłoczony na zimno z nasion lnianki siewnej (Camelina sativa), znanej także jako rydz, rydzyk, ryżyk lub lennica. Swoją nazwę olej rydzowy zawdzięcza charakterystycznemu rdzawemu kolorowi nasion, przypominających barwę pospolitego grzyba – rydza (lactarius deliciosus). To właśnie od oleju z lnianki siewnej pochodzi słynne przysłowie „lepszy rydz niż nic”.

Właściwości oleju rydzowego. Olej rydzowy wykazuje korzystny wpływ na zdrowie. Zawiera dużą ilość kwasu alfa-linolenowego (ALA), który działaprzeciwzapalnie i korzystnie wpływa na układsercowo-naczyniowy. To także cenne źródło witamin. Olej rydzowy jest bogaty w witaminę E, która działa jako antyoksydant, chroniąc komórki przed stresem oksydacyjnym i neutralizując wolne rodniki tlenowe. Poza tym olej z lniankiobniża poziom złego cholesterolu (LDL). Regularne spożywanie oleju rydzowego może pomóc w obniżeniu poziomu cholesterolu LDL, tym samym przyczyniając się do poprawy zdrowia serca i naczyń krwionośnych.

Reklama

Ponadto olej rydzowywspomaga trawienie – pomaga bowiem w regulacji metabolizmu lipidów. Wykazuje także działanieprzeciwzapalne, wspierając łagodzenie i redukcję takich stanów w organizmie. Warto również wiedzieć, że olej ten wykazuje naturalne działanie antybakteryjne – działaantyseptycznie i wspomaga ochronę skóry przed infekcjami.

Reklama

Zastosowanie oleju rydzowego

Choć obecnie jeszcze mało popularny, olej ten znany jest od dawna. W przeszłości był ważnym elementem polskiej kuchni. Często zastępowano nim tłuszcz zwierzęcy lub też wykorzystywano jako składnik maczanki do chleba. Zastosowanie oleju rydzowego jest jednak znacznie szersze.

Olej rydzowy, dzięki swoim wyjątkowym właściwościom, jest cennym składnikiem, który warto włączyć do swojej diety. Olej z nasion lnianki siewnej można wykorzystać na wiele różnych sposobów.