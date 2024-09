Kardamon to przyprawa pochodząca z nasion roślin z rodziny imbirowatych. Jest jedną z najstarszych i najdroższych przypraw na świecie. Często nazywana "królową przypraw". Kardamon jest powszechnie stosowany w kuchniach azjatyckich i bliskowschodnich, zarówno do potraw słodkich, jak i wytrawnych. Dodaje się go do curry, pieczywa i deserów, a także napojów, takich jak kawa.

Reklama

Kardamon niszczy komórki rakowe? Naukowcy nie mają wątpliwości

Ostatnie badania naukowców z Florida A&M University sugerują, że kardamon może mieć właściwości przeciwnowotworowe. Substancje zawarte w tej przyprawie, takie jak olejki eteryczne, polifenole i flawonoidy, działają przeciwutleniająco, co oznacza, że mogą chronić komórki przed uszkodzeniem wywołanym przez wolne rodniki. To z kolei pomaga w zapobieganiu mutacjom komórkowym, które mogą prowadzić do rozwoju raka.

Ponadto kardamon stymuluje produkcję soków trawiennych i pomaga w leczeniu niestrawności, przewlekłego zapalenia żołądka, choroby wrzodowej oraz wspiera zdrowie układu sercowo-naczyniowego. Dodatkowo substancje zawarte w kardamonie wzmacniają odporność organizmu na sezonowe infekcje i pomagają w leczeniu stanów zapalnych górnych dróg oddechowych.

Reklama

Nie zapomnij dodać do kawy zamiast mleka. Ochroni cię przed rakiem

Kardamon charakteryzuje się cytrynowo-imbirowym aromatem i korzennym smakiem. To czyni go doskonałym składnikiem rozgrzewającym. Jest popularnym dodatkiem do kawy, zwłaszcza w Turcji, a coraz częściej doceniany również w Polsce.

Kardamon jest bogaty w przeciwutleniacze. Zawiera również związki o właściwościach przeciwnowotworowych, takie jak cineol czy limonen, które - według badań - mogą wspierać hamowanie wzrostu komórek rakowych oraz redukcję stanów zapalnych. W połączeniu z kawą, która również zawiera antyoksydanty, kardamon może wzmocnić działanie ochronne przed niektórymi rodzajami nowotworów.