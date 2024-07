Uraz oka latem

Lato jest najgorętszym okresem w pracy rolników. Wiele osób oddaje się w tym czasie także aktywnościom w ogrodzie, co może wiązać się z całą gamą wypadków. Na co uważać i jaka jest pierwsza pomoc przy urazach oczu? Prace w ogrodzie i na roli, większe porządki, aktywne spędzanie czasu, pylenie roślin, wietrzna pogoda - sytuacji, kiedy drobinki pyłków, kurzu czy piasku lub małe muszki (ale też rzęsa) mogą dostać się do naszego oka (a dokładniej: worka spojówkowego), jest wiele. Do tego drobne zadrapania, skaleczenia czy nawet uraz oka - lato w pełni! Nawet pozornie banalny uraz może sprawić duży dyskomfort.

Uraz oka - objawy i pierwsza pomoc

- Najlżejsze, ale stosunkowo częste urazy to te, gdy ciało obce dostanie się do oka. Taka sytuacja wiąże się z dużym dyskomfortem. Występuje też zazwyczaj łzawienie, co jest naturalną reakcją, a niejednokrotnie samoczynnie pozbywa się ciała obcego z oka. Łzy mają jeszcze jedną ważną funkcję. Zawarte w nich substancje potrafią zneutralizować bakterie, które dostały się do oka razem z ciałem obcym. Jednocześnie może pojawić się także ból, zaczerwienienie, światłowstręt, czy spadek ostrości wzroku. Zazwyczaj w takiej sytuacji łatwo poradzić sobie samodzielnie, poprzez płukanie oka (można do tego wykorzystać sól fizjologiczną, sztuczne łzy lub przegotowaną wodę w temperaturze pokojowe). Ważne jest, by nie pocierać oka, aby nie uszkodzić jego powierzchni. A a za nim przystąpisz do usunięcia ciała obcego z oka zadbaj o higienę i dokładnie umyj ręce wodą i mydłem. Jak płukać oko? Płynem należy napełnić kieliszek, przyłożyć jego brzeg do brzegu odciągniętej powieki dolnej, aby szczelnie przylegał, a następnie przechylając jego zawartość do worka spojówkowego, kilkakrotnie mrugnąć (w aptece możemy także nabyć specjalny zestaw do płukania oka)- mówi lek. okulista Justyna Krowicka. - Bolesność lub zaczerwienienie może utrzymywać się przez pewien czas, ale zwykle szybko ustępuje samoistnie. W przeciwnym razie, gdy problem nie zagoi się sam lub nawraca, rozwiązaniem może się okazać jedynie leczenie powierzchni rogówki laserem – dodaje lek. okulista Justyna Krowicka.

Uraz oka - leczenie

Gdy oko zostanie zadrapane przez roślinę lub gałąź, objawy są podobne do objawów ciała obcego wbitego w oko. Stopień urazu określi lekarz na podstawie specjalnego badania. Leczenie obejmuje stosowanie antybiotykowych kropli do oczu lub maści, leków regenerujących, a czasami także opatrunek. Urazy te wymagają ścisłego monitorowania pod nadzorem specjalisty.

Oparzenie spojówki czy rogówki oka - pierwsza pomoc

Ogrodnicy często pozbywają się zgrabionych liści, trawy lub gałęzi poprzez ich spalanie. - Rozżarzony popiół może wpaść do oka i je oparzyć. Oprócz skóry powiek popiół często powoduje oparzenia spojówki czy rogówki. Właśnie oparzenia rogówki należą do jednych z najgorszych powikłań, które mogą spowodować trwałe uszkodzenie oczu, w skrajnych przypadkach ślepotę. Oczywiście oparzeniu towarzyszy silny ból. Ponadto ostry dym jest bardzo drażniący. Sztuczne łzy mogą złagodzić pieczenie i zaczerwienienie oczu. Wcześnie zastosowane szybko pomagają, nawet jeśli popiół dostanie się do oka – mówi lek. okulista Justyna Krowicka.

Uraz oka - zapobieganie

Staraj się zapobiegać urazom oczu. Okulary ochronne lub przyłbica ochronna powinny znaleźć się wśród obowiązkowego wyposażenia każdego ogrodnika. Nie należy lekceważyć żadnego urazu oka. Im szybciej pacjent zgłosi się do lekarza, tym mniejsze ryzyko długotrwałych konsekwencji.

