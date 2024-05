Woda to niezbędny element życia i najzdrowszy napój. Jednak nawet w tym przypadku znajduje zastosowanie zdanie "co za dużo, to niezdrowo". Co się dzieje, gdy wypijemy za dużo wody? Dlaczego nie można pić dużo wody na raz? Sprawdź, czym grozi wypicie zbyt dużej ilości wody.