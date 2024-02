Post przerywany. Co to jest?

Post przerywany (intermittent fasting), nazywany również okresową głodówką, polega – w uproszczeniu – na jedzeniu wszystkiego, jednak w ściśle określonych ramach czasowych. Ten sposób odżywiania obejmuje okresy jedzenia przerywane czasem postu. Metoda w nim stosowana wywodzi się jeszcze z czasów starożytnych. Nawiązuje też do tradycji religijnych. W efekcie zastosowania postu przerywanego można swoją masę ciała zmniejszyć, utrzymać lub zwiększyć.

Post przerywany cieszy się dużą popularnością, ponieważ – w przeciwieństwie do tradycyjnych diet – nie nakłada na nas obostrzeń i zakazów dotyczących spożywania konkretnych grup produktów. Możemy jeść wszystko, na co mamy ochotę i to w dowolnej ilości. Jedynym ograniczeniem jest czas spożywania posiłków.

Oczywiście stosując post przerywany, warto przestrzegać zasad zdrowego odżywiania i odpowiednio komponować jadłospis, aby dostarczać swojemu organizmowi właściwych proporcji węglowodanów, białka i tłuszczów. Warto mieć bowiem na uwadze, że samo bezrefleksyjne stosowanie postu przerywanego nie jest równoznaczne ze zdrowymi nawykami żywieniowymi.

Jak działa post przerywany? Metody postu przerywanego

Istnieje kilka metod postu przerywanego. Do najpopularniejszych z nich należą metody:

16/8 – polegająca na poszczeniu przez 16 godzin w ciągu doby i spożywaniu posiłków w pozostałym 8-godzinnym oknie czasowym;

– polegająca na poszczeniu przez 16 godzin w ciągu doby i spożywaniu posiłków w pozostałym 8-godzinnym oknie czasowym; 12/12 – tutaj czas przeznaczony na post i na spożywanie posiłków wynoszą równo po 12 godzin;

– tutaj czas przeznaczony na post i na spożywanie posiłków wynoszą równo po 12 godzin; 5:2 – w której przez 5 dni w tygodniu spożywa się normalną ilość kalorii, natomiast w 2 pozostałe dni ogranicza się je do ok. 500-600;

– w której przez 5 dni w tygodniu spożywa się normalną ilość kalorii, natomiast w 2 pozostałe dni ogranicza się je do ok. 500-600; Eat-Stop-Eat – polegająca na całkowitej rezygnacji z jedzenia przez 24 godziny – 2 razy w tygodniu;

– polegająca na całkowitej rezygnacji z jedzenia przez 24 godziny – 2 razy w tygodniu; jednego posiłku dziennie, czyli OMAD – tutaj spożywa się tylko jeden posiłek w ciągu doby.

Ograniczenie czasu spożywania posiłków ma w założeniu spowodować również mniejsze spożycie kalorii. Istotą postu przerywanego jest bowiem osiągnięcie ujemnego bilansu kalorycznego. Oznacza to spożywanie mniejszej ilości kalorii, niż zużywa organizm. Wówczas spala on dodatkowo zgromadzone wcześniej zapasy.

Jeśli chcemy schudnąć, zastosowanie postu przerywanego może nam w tym pomóc. Musimy jednak pamiętać o tym, że należy wówczas przestrzegać nie tylko godzin spożywania posiłków, ale również mieć na uwadze ich kaloryczność.

Post przerywany: Sprawdź, czy jest odpowiedni dla ciebie

Wpływ postu przerywanego na funkcjonowanie organizmu człowieka i jego zdrowie nie został jeszcze dokładnie przebadany. Jest on powszechnie uznawany za bezpieczny dla osób zdrowych. Należy jednak również mieć na uwadze, że zbyt długie posty mogą przynieść dla naszego organizmu szkody w postaci osłabienia, spadku energii, wzrostu poziomu stresu, problemów ze snem, a nawet spowolnienia metabolizmu i zwiększonej podatności na wiele chorób.

Przeprowadzone badania wykazały, że post przerywany może pomóc w obniżeniu cholesterolu LDL, trójglicerydów oraz ciśnienia krwi. Zawsze jednak przed podjęciem decyzji o zastosowaniu postu przerywanego, należy skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem. Natomiast już w trakcie trwania diety warto zwracać uwagę nie tylko na okno czasowe, w którym spożywane są posiłki, ale również na ich jakość i kaloryczność. Wszystko po to, aby nie tylko schudnąć, ale również dostarczyć swojemu organizmowi niezbędnych substancji odżywczych istotnych dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia.

Post przerywany, mimo swoich zalet, nie jest polecany każdemu. Osoby chorujące przewlekle powinny – przed jego zastosowaniem – koniecznie skonsultować się z lekarzem. Tego rodzaju dieta nie jest rekomendowana dzieciom i młodzieży, kobietom w ciąży i karmiącym piersią, osobom starszym, chorującym na cukrzyce, zaburzenia odżywiania oraz przyjmującym niektóre leki.