Zdrowie na talerzu. Truskawki - przekąska pełna witamin o wyjątkowym aromacie

Sekret lekkiej diety? Truskawki!

Truskawki to jedne z najmniej kalorycznych owoców. Zawierają około 90% wody i mają wyjątkowo niską gęstość energetyczną - zaledwie 0,3 kcal na gram. Oznacza to, że można zjeść ich naprawdę dużo, dostarczając organizmowi niewielką ilość kalorii. 100 gramów truskawek zawiera jedynie około 32–36 kcal. Dla porównania gęstość energetyczna jabłek wynosi 0,5 kcal/g, awokado 2,2 kcal/g, a czekolady aż 5,6 kcal/g. Zamiast jednej tabliczki czekolady można więc zjeść ponad 1,5 kilograma truskawek i nadal spożyć mniej kalorii. Nie bez powodu truskawki nazywane są czasem „królowymi jagód”.

Zdrowie na talerzu: truskawki - bogactwo witaminy C i naturalnego kwasu foliowego

Truskawki są doskonałym źródłem witaminy C, która wspiera układ odpornościowy i pomaga organizmowi walczyć z wolnymi rodnikami. Już 100 gramów tych owoców dostarcza około 55 mg witaminy C - więcej niż taka sama ilość pomarańczy czy cytryn. Regularne spożywanie truskawek może więc wspierać odporność, szczególnie w okresach zwiększonego ryzyka infekcji. Truskawki zawierają także spore ilości kwasu foliowego, niezwykle ważnego dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Witamina ta bierze udział w wielu procesach metabolicznych i musi być regularnie dostarczana wraz z dietą. Szczególnie istotna jest dla kobiet w ciąży lub planujących dziecko. W 100 gramach truskawek znajduje się około 40 µg kwasu foliowego. Dla porównania maliny zawierają około 25 µg, a jeżyny 16 µg.

Zdrowie na talerzu: działanie przeciwzapalne truskawek i bogactwo polifenoli

Truskawki są bogate w polifenole - naturalne związki roślinne o działaniu przeciwutleniającym i przeciwzapalnym. Chronią komórki organizmu i mogą korzystnie wpływać na zdrowie jelit oraz parametry krwi. Badania naukowców wykazały, że regularne spożywanie truskawek może obniżać poziom „złego” cholesterolu LDL oraz markerów stanu zapalnego, takich jak CRP.

Ciemniejsza strona całorocznej dostępności truskawek

Jeszcze niedawno truskawki były typowo letnimi owocami. Dziś można kupić je przez cały rok. Poza sezonem - przypadającym głównie od końca maja do lipca owoce trafiają do naszych sklepów z Hiszpanii, Grecji, Holandii, Belgii czy Włoch. Zimą importowane są głównie z Egiptu i Maroka. Produkcja truskawek w gorącym i suchym klimacie wymaga jednak ogromnych ilości wody oraz nawozów. Według naukowców wyprodukowanie jednego kilograma truskawek w Andaluzji wymaga nawet około 300 litrów wody. Mimo długiego transportu importowane owoce często wyglądają bardzo dobrze. Dzieje się tak dlatego, że odmiany przeznaczone na eksport mają zwykle twardszy miąższ, dzięki czemu lepiej znoszą przewóz. Niestety często odbywa się to kosztem smaku. Takie truskawki bywają mniej soczyste i mniej aromatyczne niż owoce lokalne. Pełnię smaku mają wyłącznie naprawdę dojrzałe truskawki - bez białych plam i niedojrzałych końcówek.

Przepis na dżem truskawkowo-rabarbarowy z bazylią

Wczesne lato tuż-tuż! Olbrzymie, czerwone truskawki będą zdobić ulice. Owoce tak pełne życia, jak samo życie! Które, nawiasem mówiąc, zapewniają również jędrną cerę: Madame Tallien, jedna z kochanek Napoleona Bonaparte, podobno dbała o swoją skórę, stosując kąpiele truskawkowe: codziennie wyciskała dla siebie litry soku z truskawek, a następnie rozkoszowała się słodką kąpielą.

Najlepszym sposobem na czerpanie korzyści z truskawek jest oczywiście jedzenie tych owoców zaraz po umyciu. Barwniki roślinne, które nadają truskawkom charakterystyczny jaskrawoczerwony kolor, a także ich wtórne związki roślinne, działają przeciwzapalnie i chronią przed uszkodzeniem komórek. Ciekawostka dla ogrodników: truskawki doskonale komponują się z bazylią. Jeśli posadzisz zioło i czerwone jagody obok siebie, pachnące kwiaty bazylii przyciągną zapylaczy kwiatów truskawek. A kucharze wiedzą, że jeśli rośliny dobrze się dogadują w ogrodzie, zazwyczaj dobrze czują się również na talerzu. Jednym z wielu związków aromatycznych charakterystycznych dla truskawek jest eugenol. Eugenol - delikatnie goździkowy, lekko anyżowy, niemal estragonowy - występuje również w bazylii. Ponieważ ta gra aromatów nakłada się na siebie w truskawkach i bazylii, truskawki i bazylia idealnie do siebie pasują.

Przepis na dżem truskawkowo-rabarbarowy z bazylią

Składniki: - 750 g truskawek (dojrzałych), - 250 g rabarbaru, - 500 g cukru żelującego (2:1), - 20-30 liści bazylii, w zależności od wielkości, - 2 łyżki soku z cytryny.

Wykonanie: 1. Umyj i usuń szypułki z truskawek. Owoce pokrój je w kostkę. 2. Rabarbar pokrój w drobną kostkę (jeśli jest drobno pokrojony, nie trzeba go obierać). Umieść truskawki i rabarbar w garnku z cukrem żelującym i odstaw na co najmniej dwie godziny. 3. Drobno posiekaj liście bazylii i odłóż na bok. 4. Zagotuj posypane cukrem owoce, dodaj sok z cytryny. Gdy dżem się zagotuje, gotuj go jeszcze przez 3 minuty, ciągle mieszając. Następnie natychmiast zdejmij garnek z ognia. Wskazówka: warto wykonać test stężania. Weź 2 łyżeczki dżemu i umieść je na zimnym, schłodzonym w lodówce talerzyku. Jeśli dżem stężeje w ciągu 2 minut, możesz przelać go do słoików. W przeciwnym razie gotuj przez kolejną minutę, ciągle mieszając. 5. Zbierz białą pianę łyżką cedzakową. Dodaj bazylię i wymieszaj. 6. Przelej dżem do wysterylizowanych słoików z zakrętką i zamknij je. Odwróć słoiki do góry dnem na kilka minut i pozostaw do ostygnięcia. Smacznego!