Szafran pod lupą. Czy naprawdę pomaga na depresję i bezsenność?

Ewa KranzAutorka specjalizująca się w tworzeniu i redagowaniu treści dotyczących zdrowia
wczoraj, 18:26
Szafran od wieków uchodzi za jedną z najbardziej tajemniczych i luksusowych substancji świata. Suszone znamiona krokusa uprawnego (Crocus sativus) kosztują fortunę, barwią potrawy na złoto i od starożytności przypisuje się im niemal magiczne właściwości. Według legend pośród pól szafranu odpoczywał sam Zeus, a Kleopatra miała dodawać tę przyprawę do kąpieli, by zwiększyć swój urok.

W różnych kulturach szafran był lekarstwem na melancholię, bóle, problemy trawienne, choroby oczu, a nawet dżumę. Przez stulecia trudno było jednak oddzielić fakty od mitów. Dziś, dzięki współczesnym badaniom klinicznym, można zadać pytanie znacznie bardziej precyzyjnie: czy szafran rzeczywiście działa, czy jest jedynie kolejną „superżywnością”, której przypisano zbyt wiele cudownych właściwości?

Szafran: najdroższa przyprawa świata

Szafran jest wyjątkowo kosztowny nie bez powodu. Każdy kwiat krokusa daje zaledwie trzy delikatne nitki, które trzeba zebrać ręcznie. Do wyprodukowania jednego kilograma przyprawy potrzeba nawet kilkuset tysięcy kwiatów. Historia szafranu jako środka leczniczego jest równie bogata jak jego aromat. Już w Papirusie Ebersa, jednym z najstarszych tekstów medycznych świata, wspominano o nim jako o remedium na choroby oczu, problemy z wątrobą czy dnę moczanową. Hipokrates miał zalecać szafran kobietom cierpiącym na różnego rodzaju dolegliwości, a średniowieczni medycy przepisywali go na infekcje, bóle i „melancholię”, którą dziś nazwalibyśmy depresją. Współczesna nauka długo podchodziła do tych opowieści sceptycznie. Medycyna naturalna pełna jest bowiem substancji reklamowanych jako cudowne leki, których skuteczność po dokładniejszym zbadaniu okazuje się niewielka lub żadna. Szafran jednak zaskakująco dobrze przeszedł część naukowych testów.

Szafran a depresja - obiecujące wyniki badań

Najwięcej uwagi naukowcy poświęcili wpływowi szafranu na zdrowie psychiczne, zwłaszcza depresję i stany lękowe. W ciągu ostatnich lat opublikowano ponad 300 badań klinicznych dotyczących tej rośliny, a część z nich daje naprawdę interesujące rezultaty. Analizy obejmujące randomizowane badania kontrolowane wykazały, że preparaty z szafranu działały wyraźnie lepiej niż placebo w łagodzeniu objawów depresji. Co więcej, niektóre badania sugerują, że skuteczność szafranu może być porównywalna z działaniem popularnych leków przeciwdepresyjnych z grupy SSRI. To szczególnie interesujące, ponieważ uczestnicy badań zgłaszali jednocześnie mniej skutków ubocznych niż osoby przyjmujące klasyczne leki. Naukowcy podkreślają jednak, że większość tych eksperymentów przeprowadzono w Iranie - kraju będącym największym producentem szafranu na świecie - a grupy badanych były stosunkowo niewielkie. Oznacza to, że choć wyniki są obiecujące, nadal potrzebne są większe i bardziej niezależne badania

Szafran pod lupą: pomoc w walce z bezsennością

Coraz więcej danych wskazuje również, że szafran może wpływać na jakość snu. Przeglądy badań klinicznych pokazują, że osoby stosujące ekstrakty z szafranu często zasypiały łatwiej i spały nieco dłużej niż osoby otrzymujące placebo. To ważne szczególnie dziś, gdy wiele osób regularnie sięga po środki nasenne. Naukowcy zwracają uwagę, że szafran mógłby potencjalnie ograniczyć konieczność stosowania leków uspokajających, które bywają uzależniające i powodują objawy odstawienne. Jednocześnie wyniki nie są jednoznaczne. W części badań poprawa była umiarkowana, a sama intensywność bezsenności nie zmieniała się znacząco. Problemem pozostaje również brak standaryzacji - naukowcy stosowali różne dawki i różne preparaty, przez co trudno dokładnie porównywać rezultaty.

Kolejnym obszarem, w którym szafran może okazać się pomocny, są dolegliwości związane z cyklem menstruacyjnym. Badania sugerują, że przyprawa ta może łagodzić objawy zespołu napięcia przedmiesiączkowego, takie jak rozdrażnienie, napięcie emocjonalne czy wahania nastroju. Zaobserwowano także pozytywny wpływ na bóle menstruacyjne, choć w tym przypadku efekty były mniej wyraźne niż przy PMS. Mimo to wyniki uznano za na tyle obiecujące, że temat nadal jest intensywnie badany.

Sekret działania szafranu

Naukowcy próbują wyjaśnić, skąd bierze się szerokie działanie tej rośliny. Kluczową rolę mogą odgrywać substancje aktywne obecne w szafranie, takie jak krocyna, krocetyna i safranal. To właśnie one odpowiadają za charakterystyczny kolor, aromat oraz potencjalne działanie biologiczne. W przeciwieństwie do wielu innych modnych składników „superfood”, związki zawarte w szafranie są stosunkowo dobrze przyswajane przez organizm. To istotna różnica, ponieważ wiele roślin reklamowanych jako lecznicze zawiera substancje, które w praktyce słabo trafiają do krwiobiegu. Naukowcy podejrzewają, że szafran może wpływać na neuroprzekaźniki w mózgu, procesy zapalne i stres oksydacyjny. Mechanizmy te są związane zarówno z depresją, problemami hormonalnymi, jak i przewlekłym bólem. To mogłoby tłumaczyć, dlaczego jedna roślina oddziałuje na tak różne objawy.

Choć szafran uchodzi za naturalny i stosunkowo łagodny środek, nie oznacza to, że można go stosować bez ograniczeń. W umiarkowanych dawkach - około 30 mg ekstraktu dziennie - skutki uboczne występują rzadko. Jednak przy dużych ilościach może dojść do zatrucia. Bardzo wysokie dawki szafranu mogą być niebezpieczne dla zdrowia, a w skrajnych przypadkach nawet dla życia. Na szczęście osiągnięcie toksycznego poziomu wymaga spożycia kilku gramów czystego szafranu, co ze względu na jego cenę zdarza się niezwykle rzadko.

Historia szafranu pokazuje, że niektóre tradycyjne środki rzeczywiście mogą mieć naukowe podstawy. To jednak nie oznacza, że przyprawa ta jest cudownym lekarstwem na wszystkie choroby. Efekty obserwowane w badaniach są zazwyczaj umiarkowane, a wiele pytań nadal pozostaje bez odpowiedzi.

Najrozsądniej traktować go więc nie jako alternatywę dla medycyny, lecz jako potencjalne wsparcie terapii i element zdrowego stylu życia. A jeśli nawet nie poprawi nastroju czy snu, wciąż pozostanie jedną z najbardziej niezwykłych przypraw świata - tak cenną, że od tysięcy lat rozpala wyobraźnię ludzi bardziej niż złoto.

