Seniorzy powinni pić codziennie. Nasze babcie wolały ją od mleka - wzmacnia kości, wygładza skórę

Beata Zatońska
dzisiaj, 14:31
Nie każdy może pić mleko i nie każdy je lubi. Samo wspomnienie kożucha na mleku to trauma. Ale jest inny napój, który jest zdrowy i pyszny. I to nabiał. W PRL była niezwykle popularna. Nasze babcie piły ją regularnie i korzystały z jej dobroczynnego działania. Mało tego, stosowały ja także jako kosmetyk. Lekarze i dietetycy są zgodni, że maślanka - bo o niej mowa - to skarbnica substancji odżywczych.

Produkty mleczne mają wiele zalet. Są źródłem białka i wapnia oraz wielu witamin. Działają więc dobroczynnie na nasz organizm.

Tak się robi maślankę

Jak sama nazwa wskazuje, maślanka ma coś wspólnego z masłem. Maślanka to napój mleczny, który jest produktem ubocznym, powstającym podczas produkcji masła. Ma łagodnym, orzeźwiającym, śmietankowo-orzechowy smak i lekką konsystencję, z wyczuwalnymi, delikatnymi drobinkami tłuszczu, czyli masła. Maślanka to napój fermentowany, ma więc mnóstwo zalet. Obecnie produkuje się ją z odtłuszczonego, pasteryzowanego mleka krowiego, które poddaje się ukwaszaniu za pomocą specjalnych szczepów bakterii fermentacji mlekowej, najczęściej Lactococcus lactis, Lactococcus cremoris, Leuconostoc cremoris oraz Lactococcus diacetilactis. Maślanka poddawana jest homogenizacji i pasteryzacji, a następnie rozlewana do kartonowych opakowań lub plastikowych butelek.

Ceniony napój w starożytności

Maślanka to przysmak, który jest popularny w Europie - np. w Polsce, Danii czy Niemczech, a także w krajach arabskich, Indiach czy Nepalu. Właściwie, gdy tylko ludzie zaczęli robić masło, jego historia sięga czasów starożytnych, ma kilka tysięcy lat. Pijano ją jako napój orzeźwiający i stosowano jako dodatek do potraw.

Właściwości odżywcze maślanki

Maślanka jest niskokaloryczna i lekkostrawna. Wersja naturalna składa się w 91% z wody, a 100 g napoju dostarcza 45 kcal. Zawiera także 3,1 proc. białka. Szklanka maślanki pokrywa 34 proc. dziennego zapotrzebowania na białko. Maślanka jest bogata w fosfor, potas i selen. Ma witaminy z grupy B, witaminy A i D oraz lecytynę i kwas foliowy.

Maślanka - eliksir młodości, idealna dla seniora

Dzięki zawartości kwasu mlekowego maślanka wspiera trawienie, działa więc jak balsam na nasze jelita. Wspomaga prawidłową mikrobiotę. Jest zalecana - dzięki zawartości białka i wapnia - jako pokarm wzmacniający układ kostny i zęby. To szczególnie ważne dla osób po 50. roku życia, które mają duże zapotrzebowanie na wapń. Odpowiednia podaż wapnia ma też ogromne znaczenie, jeśli chodzi o prawidłową pracę układu krwionośnego. Dzięki lecytynie maślanka wspiera pamięć i układ nerwowy. Jej regularnie picie pomaga również obniżyć poziom złego cholesterolu.

