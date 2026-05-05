Czy kawa odwadnia organizm? Jak kofeina wpływa na równowagę płynów w organizmie

Ewa Kranz
Ewa KranzAutorka specjalizująca się w tworzeniu i redagowaniu treści dotyczących zdrowia
wczoraj, 20:55
Czy kawa odwadnia organizm? Jak kofeina wpływa na równowagę płynów w organizmie/Shutterstock
Dla wielu osób rozpoczęcie dnia bez kawy to kiepski początek dnia. Kawa pobudza i poprawia koncentrację. Podobno francuski pisarz Honoré de Balzac wypijał nawet 50 filiżanek tego naparu dziennie, aby poradzić sobie z ogromną ilością tekstów. Dla niego kawa była paliwem dla kreatywności. Mówił, że kawa sprawiała, że jego myśli „maszerowały jak bataliony”.

Nie wiadomo, jak często Honoré de Balzac musiał korzystać z toalety, choć słynął z ogromnego spożycia kawy. Wokół tego napoju od lat krąży wiele mitów - jednym z najpopularniejszych jest przekonanie, że kawa odwadnia organizm i nie powinna być wliczana do dziennego bilansu płynów. Niektórzy idą jeszcze dalej, twierdząc, że picie wyłącznie kawy może prowadzić do śmierci z odwodnienia. Czy to rzeczywiście możliwe?

Kawa działa moczopędnie, ale to nie powód do obaw

Miłośnicy kawy muszą zaakceptować fakt, że napar ma działanie moczopędne. Kofeina pobudza nerki do produkcji moczu, co może zwiększać potrzebę częstszego korzystania z toalety. Jednak - jak podkreślają eksperci - efekt ten jest niewielki i krótkotrwały. Spożywanie kawy rzeczywiście może prowadzić do wydalania przez organizm nieco większej ilości wody - twierdzą eksperci, jednocześnie zaznaczają, że u osób regularnie pijących kawę wpływ ten praktycznie nie ma znaczenia dla gospodarki płynów.

Jak kofeina wpływa na organizm

Po wypiciu kawy kofeina blokuje receptory w nerkach, co ogranicza wchłanianie sodu. Nadmiar tego minerału jest usuwany z organizmu wraz z moczem, co zwiększa jego produkcję. U niektórych osób może to wywołać wrażenie utraty większej ilości płynów. W praktyce jednak efekt ten jest łagodny i szybko ustępuje. Organizm bardzo sprawnie reguluje poziom nawodnienia - jeśli traci więcej płynów, automatycznie pojawia się pragnienie, które skłania do ich uzupełnienia. Osoby, które nie piją kawy na co dzień, mogą początkowo zauważyć większe wydalanie płynów. Jednak różnica ta jest łatwa do wyrównania - wystarczy wypić wodę lub sięgnąć po produkty bogate w wodę, jak owoce. Z czasem organizm adaptuje się do kofeiny, a jej działanie moczopędne słabnie - potwierdzają to badania naukowe. Co więcej, inne badania wykazały, że regularnie spożywana kawa nawadnia organizm w podobnym stopniu jak woda. Oznacza to, że można ją wliczać do dziennego spożycia płynów - podobnie jak herbatę czy rozcieńczone soki.

Czy kawa odwadnia organizm: rodzaj kawy ma znaczenie

Nie każda kawa działa tak samo. Ziarna Robusta zawierają więcej kofeiny niż Arabica. Również sposób parzenia wpływa na jej zawartość - kawa z ekspresu przelewowego zwykle ma jej więcej niż espresso. Niektórzy źle tolerują picie kawy na pusty żołądek, inni nie odczuwają żadnych dolegliwości. Jeśli napój nie powoduje dyskomfortu, jego spożycie uznaje się za bezpieczne. Ważna jest również ilość wypijanych kaw. Za umiarkowaną ilość uznaje się zazwyczaj 3-4 filiżanki kawy dziennie, co odpowiada około 300-400 mg kofeiny. Dla zdrowej osoby dorosłej taka dawka nie stanowi zagrożenia. Warto jednak pamiętać, że tolerancja kofeiny jest indywidualna. Osoby, które rzadko piją kawę, mogą już po jednej filiżance odczuwać skutki uboczne, takie jak: drżenie rąk, niepokój, przyspieszone bicie serca. To efekt pobudzenia układu nerwowego i zwiększonego wydzielania adrenaliny.

Picie kawy nie prowadzi do odwodnienia w stopniu zagrażającym życiu. Napój ten dostarcza płynów i może być częścią codziennego bilansu nawodnienia. Nie oznacza to jednak, że kawa jest idealnym sposobem gaszenia pragnienia. Najlepszym wyborem wciąż pozostaje woda, a kawę warto traktować jako uzupełnienie, a nie podstawowe źródło płynów.

