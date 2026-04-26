Okulary przeciwsłoneczne są nieodłączną częścią lata. Ale to coś więcej niż tylko modny dodatek. Oto, co musisz wiedzieć o ochronie oczu przed słońcem

Czy oczy mogą ulec poparzeniu słonecznemu

Promienie UV i światło słoneczne mogą również powodować ostre urazy oka, przypominające oparzenia słoneczne. Eksperci nazywają to zapaleniem rogówki lub fotokonjunktywizmem. Komórki rogówki lub spojówki oka są uszkadzane przez promienie UV, co prowadzi do stanu zapalnego. Często jest to bardzo bolesne i nieprzyjemne. Objawy mogą obejmować łzawienie oczu lub obrzęk oka.

Schorzenie to często dotyka osoby mieszkające na dużych wysokościach, gdzie śnieg silnie odbija światło słoneczne. Z tego powodu jest ono powszechnie nazywane ślepotą śnieżną. Ryzyko istnieje jednak również w innych sytuacjach, gdy oczy są narażone na silne światło słoneczne bez ochrony. Dobrą wiadomością jest to, że chłodzące kompresy i kojące krople lub maści do oczu mogą pomóc złagodzić objawy. Zazwyczaj jest to jedynie tymczasowe uszkodzenie; objawy powinny ustąpić po jednym lub dwóch dniach. Promienie UV mogą również powodować łagodne narośla spojówek, które mogą nie wyglądać ładnie, lecz zazwyczaj nie wymagają leczenia.

Okulistów, najbardziej niepokoją długotrwałe uszkodzenia oka spowodowane działaniem słońca. Promienie UV sprzyjają również rozwojowi zaćmy, choroby oczu, w której soczewka ulega zmętnieniu, co upośledza widzenie. Promieniowanie UV może trwale uszkodzić DNA w komórkach i prowadzić do mutacji, które ostatecznie mogą prowadzić do raka. Najczęstszym nowotworem oka jest rak skóry inny niż czerniak, który zazwyczaj występuje na powiece lub spojówce. Czerniak może jednak również wystąpić w oku.

Kto jest szczególnie narażony na światło słoneczne

Osoby o jasnej karnacji są uważane za szczególnie wrażliwe na światło słoneczne i mają zwiększone ryzyko rozwoju raka skóry. Ale czy to oznacza również, że osoby o niebieskich oczach są bardziej narażone na uszkodzenia oczu spowodowane promieniowaniem UV niż na przykład osoby o brązowych oczach? To nie jest do końca jasne - mówią okuliści - ale istnieje podejrzenie, że osoby o jasnych oczach są bardziej predysponowane do uszkodzenia oczu spowodowanego promieniowaniem UV. Niezależnie od koloru oczu, zmiany klimatyczne pogarszają sytuację: mamy więcej słonecznych dni, a warstwa ozonowa się przerzedza, co zwiększa ekspozycję na promieniowanie UV.

Czy dzieci powinny nosić okulary przeciwsłoneczne

Wiek ma kluczowe znaczenie w kontekście wrażliwości oka na światło słoneczne: im starsza osoba, tym większą ochronę zapewnia jej własna soczewka. Oznacza to, że wraz z wiekiem przez soczewkę przechodzi mniej promieniowania, które mogłoby uszkodzić siatkówkę. Oczy dzieci są zatem uważane za szczególnie wrażliwe. Co więcej, eksperci uważają, że w przypadku niektórych rodzajów nowotworów kluczowe znaczenie ma ilość promieniowania UV, na które dana osoba była narażona w dzieciństwie i okresie dojrzewania. Wczesna ochrona przed słońcem - również oczu - jest zatem niezbędna. Dotyczy to nie tylko odzieży ochronnej, nakrycia głowy i kremu z filtrem - ten ostatni jest absolutnie niezbędny w okolicach oczu. Dzieci powinny nosić okulary przeciwsłoneczne podczas ekspozycji na promieniowanie UV. Nawet dla bardzo małych dzieci dostępne są modele z miękkimi zausznikami, dzięki czemu okulary nie przeszkadzają dzieciom i są mniej podatne na stłuczenie.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie okularów przeciwsłonecznych

Oczywiście okulary powinny dobrze pasować i dobrze wyglądać - ale decydującym czynnikiem powinna być ochrona przed promieniowaniem UV. Idealnie byłoby wybrać okulary przeciwsłoneczne blokujące promieniowanie słoneczne o długości fali do 400 nanometrów. Można to rozpoznać po napisie „UV-400” lub „100% ochrony UV” na wewnętrznej stronie zausznika lub na etykiecie. Jednak nie wszystkie okulary posiadają to oznaczenie. W takich przypadkach znak CE dostarcza dodatkowych informacji o poziomie ochrony. Oznacza on, że okulary spełniają przepisy obowiązujące w UE i chronią przed promieniowaniem o długości fali co najmniej 380 nanometrów. Odcień soczewek decyduje o intensywności światła docierającego do oka. Stopień odbarwienia soczewek dzieli się na kategorie: od klasy 0 do 4. Eksperci zalecają wybór okularów przeciwsłonecznych o stopniu odbarwienia 2 lub 3. Kształt również ma znaczenie: jeśli soczewki są zbyt małe i światło wpada z boku, okulary przeciwsłoneczne mogą być modne, ale nie zapewniają optymalnej ochrony oczu.