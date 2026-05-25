Choroby przenoszone drogą płciową. Padł rekord zachorowań

Rekord zachorowań w UE

Najnowszy raport dotyczy lat 2015-2024 i obejmuje kraje Unii Europejskiej oraz Islandię, Lichtenstein i Norwegię. Wynika z niego, że zachorowalność na rzeżączkę wzrosła w tym okresie aż o 303 proc. (do 106 331 przypadków rocznie). Z kolei zachorowalność na kiłę się podwoiła – do 45 557 przypadków. Najczęściej jednak dochodziło do zakażeń chlamydiami – w 2024 r. odnotowano 213 443 takie infekcje.

Liczba zakażeń jest znacznie wyższa

To dane oficjalne, faktyczna liczba zakażeń jest znacznie wyższa, gdyż wiele tego rodzaju infekcji wywołuje jedynie łagodne objawy, z którymi wiele zakażonych osób nie zwraca się do lekarza. Przykładem jest chlamydioza, powszechna choroba zakaźna przenoszona drogą płciową, wywoływana przez bakterie chlamydia trachomatis. U 75 proc. kobiet i 50 proc. mężczyzn przebiega ona bezobjawowo albo późno wywołuje dolegliwości, najwcześniej po dwóch, trzech tygodniach, na przykład ból lub pieczenie przy oddawaniu moczu oraz ropna wydzielina z cewki moczowej.

Ryzyko powikłań

Europejskie Centrum Prewencji i Kontroli Chorób alarmuje, żeby nie ignorować jakichkolwiek dolegliwości. „Zakażenia te nieleczone mogą powodować poważne powikłania, takie jak przewlekle bóle oraz niepłodność, skutkiem kiły są nawet zaburzenia serca oraz układu nerwowego” – ostrzega na stronie internetowej ECDC Bruno Ciancio, kierujący oddziałem prewencji zakażeń.

Zakażenia kiłą

Specjalista alarmuje, że w latach 2023-2024 prawie dwukrotnie wzrosła liczba zakażeń wywołanych kiłą wrodzoną, ciężką chorobą bakteryjną przenoszoną w łonie matki na dziecko. Jej skutkiem mogą być wady wrodzone noworodka, o ile wcześniej nie dojdzie do poronienia.

Według raportu najwięcej potwierdzonych zakażeń rzeżączką oraz kiłą odnotowano w Hiszpanii (odpowiednio 37 169 oraz 11 556). Do zakażeń częściej dochodziło też wśród mężczyzn mających kontakty seksualne z innymi mężczyznami. Wśród kobiet w wieku rozrodczym zarejestrowano największy wzrost infekcji wywołanych kiłą.

Rzeżączka

W tej statystyce nie uwzględniono Wielkiej Brytanii. Z danych UK Health Security Agency wynika, że w 2024 r. odnotowano tam aż 71 802 zakażeń rzeżączką oraz 9 535 kiłą. Zarejestrowano również 168 889 infekcji chlamydiami.

Według raportu ECDC w Polsce w latach 2020-2024 liczba zakażeń rzeżączka wzrosła dwukrotnie – z 246 do 1051, przy czym w 2023 r. odnotowano 1209 przypadków. Większe było tempo wzrostu zakażeń kiłą: o ile w 2020 r. były 493 takie infekcje, to w 2024 r. – 2875, czyli ponadpięciokrotnie więcej. Zaskakująco mniej zarejestrowano u nas zakażeń chlamydiami. W 2020 r. było ich 145, a w 2024 r. – 1074. Może to być jednak związane z małą zgłaszalnością i wykrywalnością tych infekcji.

Zbigniew Wojtasiński