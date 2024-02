Dziennikarz na swoim profilu w mediach społecznościowych podzielił się badaniem i procedurą medyczną, którym się poddał. Nie ukrywał, że zdecydował się uchylić rąbka swojej prywatności z ważnego powodu.

"Jestem właśnie po kolonoskopii, był polip, już usunięty, będzie dobrze, ale czort wie, co by było, gdybym się nie badał" - zaczął swój wpis na Facebooku znany dziennikarz.

"Mój tata Stefan zmarł na raka jelita grubego w wieku 66 lat. Może żyłby do dzisiaj, gdyby wcześniej się zbadał, bo z resztą zdrowia było u niego ok. Ale w pakiecie badań w pracy nie było kolonoskopii, która pozwala na stwierdzenie nowotworu na bardzo wczesnym etapie, a sam na to nie wpadł" - kontynuuje Meller.

Po jego śmierci w 2008 roku, jako osoba z grupy ryzyka, dziennikarz zrobił kolonoskopię w wieku 40 lat. Dowiedział się, że jest "czysty". "Lekarze mi powiedzieli, bym powrócił za osiem lat, więc powtórzyłem na początku 2016 i znowu czysto, ulga. A teraz biorąc pod uwagę tego polipka, wrócę szybciej niż dotąd" - zapowiedział.

Młodsza siostra publicysty, Katarzyna Meller, w wywiadzie dla Medonetu opowiedziała o chorobie Stefana Mellera, ich ojca, który był znaną postacią publiczną – historykiem, dyplomatą, ambasadorem w Moskwie i w Paryżu oraz szefem MSZ.

Prof. Stefan Meller zmarł na początku 2008 r. z powodu jednego z tzw. "cichych" nowotworów, które często latami nie dają objawów.

- Tata poczuł intensywne bóle brzucha i dopiero jak zaczęło go skręcać z bólu, to udał się do lekarza. Okazało się, że to już jest tak zaawansowane stadium raka, że tak naprawdę niewiele można było zrobić. Przedłużono ten czas, zyskał może dwa lata, ale już się męczył. To naprawdę była męka, której nie życzę nikomu - zdradziła.

Wspomniała też, jak sobie radził z terminalną chorobą. -Tata bardzo chciał żyć. Był pełen energii i to stanowiło dla niego największy problem — miał jeszcze tyle planów i chęci, a zdawał sobie sprawę na poziomie intelektualnym, że to się pewnie nie uda - powiedziała.

Siostra dziennikarza przyznała, że tragedia rodzinna sprawiła, że rodzeństwo Mellerów regularnie się bada na okoliczność tego podstępnego nowotworu.

- Marcin bardzo propaguje wykonywanie kolonoskopii, stara się jak najwięcej o tym mówić, bo nasz tata z kolei zmarł na raka jelita grubego. Gdyby badał się regularnie, to pewnie jeszcze by żył. Natomiast on był takim typowym mężczyzną z epoki, czyli do lekarza chodziło się tylko wtedy, jak coś zabolało. Wiadomo, że wtedy było już za późno. A to badanie jest niesłychanie istotne i cała nasza trójka wykonuje je regularnie - powiedziała w rozmowie.

Gospodarz programów TVN wystosował też apel: "KAŻDY PO 40 ROKU ŻYCIA POWINIEN ZROBIĆ TE BADANIA. Jeśli ktoś z Waszej najbliższej rodziny zmarł na nowotwór jelita grubego przed 50-tką, idźcie przynajmniej 10 lat wcześniej w stosunku do wieku, w którym bliski zmarł".

Mając na uwadze swoje doświadczenia rodzinne, Marcin Meller zaapelował też do młodych ludzi: "Męczcie swoich starych, zamęczcie ich, ale niech się zbadają. Molestujcie starsze rodzeństwo. Dziewczyny! Wy generalnie jesteście bardziej czujne, ale zbadajcie nie tylko siebie, męczcie też swoich facetów, braci i ojców, nawet jeśli upierają się jak osły i obracają temat w kpinę" - prosi.

Dziennikarz żartuje, że "perspektywa wsadzania rurki w tyłek nie brzmi zbyt pociągająco, ale można to robić w znieczuleniu ogólnym, a i bez znieczulenia dzisiaj to badanie jest dużo mniej nieprzyjemne". - Kiedyś ryzykowny, dzisiaj ten zabieg jest bezpieczny - podkreśla.

Meller o konieczności poddania się temu badaniu mówi od dawna. "Młotkuję w tej sprawie od 16 lat, od śmierci taty. Nawet nie wiecie, ile dostałem wiadomości, że uratowałem komuś życie, bo za sprawą mojego posta, tak na zasadzie "strzeżonego Pan Bóg strzeże", człowiek poszedł na badania i się okazało, że ma początkowe, uleczalne objawy" - napisał na swoim profilu na FB.