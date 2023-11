Anemia to choroba, w której mamy do czynienia ze spadkiem stężenia hemoglobiny, liczby lub rozmiaru krwinek czerwonych. Najczęściej objawia się:

silnym zmęczeniem,

zaburzeniami koncentracji, słabszą pamięcią,

zawrotami głowy,

kołataniem serca,

bladością skóry, wypadaniem włosów.

Żelazo hemowe vs niehemowe

Żelazo to pierwiastek, który jest niezbędny dla naszego organizmu, ponieważ bierze udział w produkcji czerwonych krwinek, które transportują tlen do wszystkich komórek organizmu. Występuje w dwóch formach: hemowej i niehemowej. To pierwsze jest pochodzenia zwierzęcego i znajduje się w mięsie, rybach i drobiu. Żelazo niehemowe zaś jest pochodzenia roślinnego i znajduje się w warzywach, owocach, orzechach i ziarnach.

Żelazo hemowe jest łatwiej przyswajalne przez organizm niż żelazo niehemowe. Jednakże spożywanie żelaza niehemowego w połączeniu z witaminą C (np. poprzez dodanie soku z cytryny do posiłku) może zwiększyć jego przyswajalność.

Osoby, które nie jedzą mięsa, powinny zadbać o odpowiednią ilość żelaza niehemowego w diecie, aby uniknąć niedoborów. Natomiast osoby, które jedzą mięso, powinny pamiętać, że spożywanie zbyt dużych ilości mięsa może prowadzić do nadmiaru żelaza w organizmie, co również jest niezdrowe.

Dieta, która pomoże pokonać anemię

Żelazo hemowej znajdziesz w produktach odzwierzęcych. Najwięcej jest go w wołowinie, udźcu z indyka, podrobach, jajkach, owocach morza. Jest przyswajalne w około 20 procentach.

Żelazo w postaci niehemowej znajdziesz w produktach roślinnych: kaszach, soi, kakao, spirulinie, sezamie, wszelkich orzechach, quinoi, migdałach, burakach i szpinaku.

Łącz oba rodzaje żelaza. To wspomaga wykorzystanie jego „trudniejszej”, roślinnej formy.

Wchłanianie żelaza utrudniają fityniany, związki obecne w otrębach i pełnoziarnistych mąkach. Dlatego postaw na chleb na prawdziwym zakwasie, fermentacja zmniejsza ilość fitynianów.

Łącz żelazo z witaminą C. Produkty bogate w nią, jak świeża papryka, kiszona kapusta czy natka pietruszki mogą poprawić wchłanialność Fe nawet 3 krotnie!

Nie popijaj posiłku czarną herbatą i kawą. Poczekaj z tymi napojami dwie godziny od posiłku. Niewskazane jest też picie mleka zaraz po jedzeniu bogatym w żelazo, bo kazeina blokuje jego przyswajanie.

Koktajl doby dla anemików

Warto pić go codziennie

Składniki:

szklanka szpinaku

szklanka mleka sojowego

banan

łyżka miodu

łyżka soku z cytryny

łyżeczka proszku z młodego jęczmienia

Włóż wszystkie składniki do blendera. Zmiksuj na gładką masę. Przelej do szklanki i pij od razu.

Ten koktajl zawiera dużo żelaza, witaminy C i kwasu foliowego, które są ważne dla osób z niedokrwistością. Szpinak jest bogaty w żelazo, a mleko sojowe i banan dostarczają cennych składników odżywczych, takich jak białko i węglowodany. Młody jęczmień natomiast jest źródłem witamin i minerałów, które pomagają wzmocnić organizm.