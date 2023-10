Zacznijmy od tego, czym jest lukrecja. To roślina, rodzaj byliny z rodziny bobowatych, popularna już od starożytności, uznawana za roślinę leczniczą.

Współcześnie najczęściej lukrecję można znaleźć w słodyczach. Słodkości z jej dodatkiem są popularne zwłaszcza w Skandynawii. Mają charakterystyczny słono-słodko-gorzki smak, który często wzbogacany jest również innymi aromatami. Z kolei proszek z mielonego korzenia lukrecji dodaje się do napojów, lodów czy ciastek, a nawet do herbaty ziołowej. Taki napar lukrecjowy ma słodki, a jednocześnie gorzkawy smak. Wytrawni cukiernicy lubią sięgać za to po syrop z lukrecji, który jest gęsty, słodki i nadaje się do przygotowywania deserów.

Lukrecja ma szereg właściwości prozdrowotnych:

1. WSPOMAGA UKŁAD TRAWIENNY. Lukrecja jest często stosowana do leczenia problemów z układem trawiennym, takich jak zgaga, wrzody żołądka i zapalenie jelit. Ma silne właściwości przeciwzapalne, które mogą pomóc zmniejszyć stan zapalny w układzie trawiennym. To może być szczególnie korzystne dla osób cierpiących na choroby zapalne jelit, takie jak choroba Leśniowskiego-Crohna czy wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Poza tym lukrecja łagodzi objawy zgagi i pomaga w leczeniu wrzodów, ponieważ chroni błonę śluzową żołądka i przełyku, wspomagając jednocześnie jej regenerację. Lekarze zwracają również uwagę, że lukrecja może łagodzić objawy zespołu jelita drażliwego, takie jak ból brzucha, wzdęcia, zaparcia lub biegunka. Wspomaga również florę bakteryjną jelit, co jest niezbędne do prawidłowego trawienia pokarmu.

2. DZIAŁA PRZECIWZAPALNIE. Lukrecja ma działanie przeciwzapalnie, ponieważ tak działa glicyryzyna i flawonoidy, w które lukrecja jest wyjątkowo bogata. Glicyryzyna hamuje aktywność enzymów, które biorą udział w procesach zapalnych w organizmie. Podobną funkcję pełnią flawonoidy, doceniane zwłaszcza za silne właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne. Flawonoidy pomagają neutralizować szkodliwe wolne rodniki w organizmie, które mogą prowadzić do stanów zapalnych.

3. WSPIERA UKŁAD ODPORNOŚCIOWY. Lukrecja wzmacnia układ odpornościowy i chroni organizm przed infekcjami. Badania wykazały, że związki zawarte w lukrecji stymulują aktywność niektórych komórek układu odpornościowego, takich jak makrofagi i limfocyty. Może to pomóc wzmocnić naturalną obronę organizmu przeciw patogenom.

4. DZIAŁA PRZECIWWIRUSOWO. Zawarta w lukrecji glicyryzyna zdaniem naukowców ma również właściwości przeciwwirusowe. Wpływa na procesy niezbędne do replikacji wirusa. Blokuje wnikanie wirusów do atakowanych komórek i zakłóca produkcję białek wirusowych. Niedawne badania wykazały, że glicyryzyna hamuje namnażanie koronawirusów i HIV.

5. WSPOMAGA ZDROWIE SKÓRY. Lukrecja jest często stosowana w kosmetykach ze względu na swoje właściwości przeciwzapalne, przeciwutleniające i bakteriobójcze. Pomaga w leczeniu różnych problemów skórnych, takich jak trądzik, egzema, łuszczyca czy zmiany atopowe skóry, ale także rozjaśnia skórę, znajduje więc zastosowanie w kosmetykach redukujących plamy pigmentacyjne i przebarwienia.

6. WSPIERA UKŁAD ODDECHOWY. Lukrecję można stosować przy infekcji dróg oddechowych. Warto w trakcie leczenie kaszlu czy astmy sięgać po produkty zawierające lukrecję, ponieważ łagodzi ona podrażnienia błony śluzowej i gardła.

7. WSPOMAGA ZDROWIE WĄTROBY. Niektóre badania sugerują, że zawarta w lukrecji glicyryzyna może chronić wątrobę przed uszkodzeniami, a także wspierać jej regenerację, między innymi ze względu na swoje właściwości przeciwzapalne i przeciwwirusowe.

8. REGULUJE POZIOM CUKRU WE KRWI. Naukowcy dowodzą, że glicyryzyna zwiększa wrażliwość organizmu na insulinę, hormon, który pomaga regulować poziom cukru we krwi. Zwiększona wrażliwość na insulinę z kolei może pomóc w leczeniu lub zapobieganiu cukrzycy typu 2. Zdaniem badaczy lukrecja hamuje też wchłanianie cukru w jelitach i wspomaga funkcje trzustki, organu produkującego insulinę.

9. WSPIERA PRAWIDŁOWĄ PRACĘ SERCA. Lukrecja pomaga w regulacji ciśnienia krwi i poziomu cholesterolu, co przyczynia się do poprawy kondycji serca. Nieocenione tu okazują się również przeciwzapalne właściwości glicyryzyny, która zapobiega stanom zapalnym w naczyniach krwionośnych. A to także pomaga sercu.

Należy jednak pamiętać, że lukrecja w interakcji z niektórymi medykamentami może powodować skutki uboczne, zwłaszcza jeśli jest spożywana w dużych ilościach lub przez dłuższy czas. Zawsze trzeba skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania lukrecji, szczególnie jeśli pacjent przyjmuje leki na receptę, ma chorobę przewlekłą lub jest kobietą w ciąży.