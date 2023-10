Jak wyleczyć cukrzycę?

Na cukrzycę choruje na całym świecie 500-550 mln osób. I ta liczba będzie rosła. To przewlekła choroba, w której trzustka nie wytwarza insuliny (cukrzyca typu 1), wytwarza jej za mało lub enzym nie jest odpowiednio wykorzystywany przez organizm (cukrzyca typu 2). Pierwszy typ cukrzycy jest nieodwracalny, to choroba autoimmunologiczna, w przypadku typu 2 chorobę można kontrolować, a w niektórych przypadkach nawet odwrócić poprzez odpowiedni styl życia - dietę i aktywność fizyczną.

Naukowcy od lat starają się znaleźć sposób na powstrzymanie lub cofnięcie choroby. Ich wysiłki koncentrują się na wysepkach Langerhansa (wyspach trzustkowych) - komórkach wytwarzających insulinę. Do tej pory podejmowano wiele prób stworzenia ich w laboratorium, aby później wszczepić je choremu na cukrzycę.

Najnowsze okrycie być może przybliży świat medycyny do skutecznego sposobu walki z cukrzycą. Naukowcy z Królewskiego Instytutu Technologicznego w Sztokholmie i Instytutu Karolinska opracowali mikroimplant zawierający komórki wysp trzustkowych, który można wszczepić do oka. Wyniki ich badań opublikowano w czasopiśmie "Advanced Materials".

Oko - droga do wyleczenia cukrzycy

Urządzenie jest drukowane na drukarce 3D, ma kształt klina i około 240 mikrometrów długości. Ma być umieszczane między tęczówką a rogówką oka, w przestrzeni zwanej komorą przednią. Implant ma umożliwić wprowadzenie odpowiednich komórek do organizmu przez oko, bez konieczności stosowania metod wymagających bardziej skomplikowanych zabiegów. Mikrourządzenie zawiera maleńką klatkę z systemem "drzwi klapowych", który pozwala uwolnić komórki - wysepki Langerhansa.

– Oko jest, jak to określamy, jedynym oknem do obserwacji organizmu, przez które możemy w nieinwazyjny sposób monitorować przeszczep – powiedziała dr Anna Herland z Zakładu Bionanotechnologii w SciLifeLab w Królewskim Instytucie Technologicznym, jedna z autorek badania.

Co sprawa, że oko jest idealnym miejsce do takiej procedury? - Oko jest miejscem, gdzie zachodzi tolerancja immunologiczna, pozwala to uniknąć reakcji układu odpornościowego na obcy element – wyjaśniła.

– Przeszczepy komórkowe dają nadzieję na wyleczenie choroby, a tym samym uniknięcie leczenia trwającego całe życie i poważnych konsekwencji choroby. Aby skutecznie rozwijać terapie komórkowe stosowane w leczeniu cukrzycy, potrzebne są jednak nowe technologie – zaznaczyła dr Herland.

Wyjaśniła, że ​​postęp tego rozwiązania w leczeniu cukrzycy można monitorować zarówno poprzez sprawdzanie poziomu cukru we krwi, jak i poprzez obserwacje czynione przez rogówkę.

Model urządzenia został przetestowany na myszach. Implant wprowadzony do oka utrzymywał swoją pozycję przez kilka miesięcy. Komórki po uwolnieniu szybko integrowały się z naczyniami krwionośnymi zwierzęcia żywiciela i były w stanie wykryć glukozę.

Cukrzyca a narząd wzroku

Narząd wzroku jest połączony z nerwami i naczyniami krwionośnymi biegnącymi po całym ciele. Dlatego podczas badania wzroku można wykryć wiele schorzeń i problemów zdrowotnych, m.in. podwyższone ciśnienie, problemy sercowo-naczyniowe, problemy z tarczycą, stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów czy niedobór witaminy A.

Z oczu można też wyczytać objawy cukrzycy - nadmiar cukru we krwi powoduje uszkodzenie naczyń krwionośnych i nerwów w całym ciele, także w narządzie wzroku.

Cukrzyca może powodować takie schorzenia narządu wzroku jak:

retinopatia cukrzycowa,

cukrzycowy obrzęk plamki,

zaćma,

jaskra.

Zdaniem dr. Davida Geffena, dyrektora ds. usług optometrycznych i refrakcyjnych w Gordon Schanzlin New Vision w La Jolla w Kalifornii, nowe badanie może zmienić sposób leczenia cukrzycy.

— Możliwość wszczepienia urządzenia do oka w celu kontrolowania i wytwarzania odpowiedniej ilości insuliny będzie dla chorych na cukrzyce wydarzeniem zmieniającym życie. Stosowanie się pacjenta do zaleceń jest często sporym problemem, a umiejętność radzenia sobie z nim to ogromny krok w zapobieganiu długotrwałym szkodom u cukrzyków. Oko jest wdową po wielu chorobach ogólnoustrojowych – powiedział w rozmowie z serwisem Medical News Today.

— Retinopatia cukrzycowa jest główną przyczyną utraty wzroku na świecie. Kontrolowanie poziomu cukru i insuliny ma ogromne znaczenie dla utrzymania oka i innych narządów w prawidłowej kondycji. Następnym krokiem powinno być ustalenie, czy implant nie powoduje skutków ubocznych w oku, a także sprawdzenie, jak długo zostanie utrzymany odpowiedni poziom leku u pacjenta — dodał.