Flozyny znikną z listy leków refundowanych

1 września weszły w życie nowe przepisy dotyczące darmowych leków. Wcześniej przysługiwały osobom mającym co najmniej 75 lat, zmiana rozszerzyła grono uprawnionych o osoby z grupy 65+, a także dzieci i młodzież do lat 18.

Wykaz nieodpłatnych leków dla seniorów zawiera prawie 3,8 tys. leków i obejmuje ponad 420 substancji czynnych umieszczonych w 271 różnych grupach. To środki m.in.antyhistaminowe, hipotensyjne, hormonalne, immunosupresyjne, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe, przeciwbólowe, przeciwzakaźne, przeciwreumatyczne, stosowane w leczeniu choroby Parkinsona, schorzeniach dróg oddechowych i układu pokarmowego, a także w leczeniu cukrzycy.

W tej ostatniej grupie znajdują się flozyny, leki obniżające poziom cukru we krwi. Dwie z nich 1 listopada znikną z listy: dapagliflozyna i kanagliflozyna. Pozostanie na niej trzeci lek z grupy flozyn – empagliflozyna.

Na szczęście zmiana ma być jedynie czasowa. 1 stycznia leki mają wrócić na listę refundacyjną.

Warto zadbać o zapas

W listopadzie i grudniu dapagliflozyna i kanagliflozyna będą pełnopłatne. To ważna informacja także dla osób spoza grupy uprawnionych do darmowych leków, którzy te leki kupują w części refundowane. Warto więc zaopatrzyć się na zapas.

- W odstępstwie od apelu, by pacjenci nie robili zapasów, w tej sytuacji informujemy, by zabezpieczyć pacjentów w leki. Chodzi o to, by w okresie od września do końca października, wypisać im zapas na kolejne jeszcze przynajmniej dwa miesiące. Dzięki temu będą mogli odebrać w aptece leki za okres, kiedy preparaty nie będą refundowane - mówił Tomasz Zieliński, wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego i lekarz rodzinny z woj. lubelskiego.

- Te dwie flozyny wypadają z listy leków refundowanych tylko na dwa miesiące. Chodzi o zapas leków do końca grudnia, by pacjent, z pewną zakładką, miał je zapewnione do stycznia 2024 roku. Leki ponownie pojawią się na styczniowej liście refundacyjnej. To jest kwestia przepisów dostosowawczych, a samo zniknięcie obu leków jest jedynie przejściowe - informowała prof. Agnieszka Mastalerz – Migas, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Flozyny - co to za leki?

Flozyny to leki nowej generacji stosowane w leczeniu cukrzycy typy 2. Obniżają poziom cukru we krwi poprzez zwiększenie wydalania glukozy wraz z moczem. Dodatkowo umożliwiają kontrolę ciśnienia tętniczego, zaburzeń lipidowych, zmniejszają procesy zapalne, wykazują skuteczność w leczeniu niewydolności serca, przewlekłej choroby nerek i innych schorzeń.

W Polsce stosowane są trzy leki z tej grupy: empaglizflozyna, dapagliflozyna i kanagliflozyna.