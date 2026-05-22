Dziennik Gazeta Prawana logo

Trzykrotny wzrost zachorowań na ebolę. "Sytuacja jest bardzo poważna"

Leopold RyśRedaktor
dzisiaj, 14:13
[aktualizacja dzisiaj, 14:14]
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Trzykrotny wzrost zachorowań na ebolę. GIS: Sytuacja jest bardzo poważna
Trzykrotny wzrost zachorowań na ebolę. GIS: Sytuacja jest bardzo poważna/Shutterstock
Liczba zakażeń ebolą w ciągu tygodnia wzrosła trzykrotnie i obecnie potwierdzono już 600 przypadków — poinformował w piątek główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Jak podkreślił, sytuacja jest „bardzo poważna”.yś

Ebola w Afryce. Polskie MSZ wydaje ostrzeżenie

W związku z pojawieniem się ogniska eboli w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie polskie MSZ wydało ostrzeżenie, w którym odradza podróże do całego regionu na pograniczu DRK, Ugandy i Sudanu Południowego.

Grzesiowski: Sytuacja jest poważna

- W mojej ocenie sytuacja jest bardzo poważna, ponieważ już na samym początku wykryto wyjątkowo dużą liczbę zachorowań - powiedział w piątek na spotkaniu z dziennikarzami w Warszawie główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.

Zauważył, że w przypadku wcześniejszych ognisk sytuacja wyglądała inaczej - początkowo identyfikowano 5, 15 czy 50 przypadków. - Tym razem pierwszy sygnał pojawił się dopiero wtedy, gdy liczba zakażeń przekroczyła już 200. Co więcej, liczba przypadków bardzo szybko rośnie. W ciągu tygodnia odnotowaliśmy trzykrotny wzrost zachorowań. Obecnie zgłoszonych jest 600 przypadków - powiedział Grzesiowski.

Bardzo wczesny etap rozwoju ogniska epidemicznego

Jak wyjaśnił, to pokazuje, że wciąż znajdujemy się na bardzo wczesnym etapie rozwoju ogniska epidemicznego. Prawdopodobnie osoby, u których obecnie wykrywane jest zakażenie, zaraziły się tydzień, dwa, a nawet trzy tygodnie temu. - Oznacza to, że kolejna fala zachorowań może być jeszcze większa - dodał.

Czym jest gorączka krwotoczna ebola?

Gorączka krwotoczna ebola (ang. EVD Ebola Virus Disease) jest chorobą wywołaną przez wirus z rodziny Filoviridae rodzaju Ebolavirus. Choroba występuje rzadko, jednak charakteryzuje się wysoką śmiertelnością (od 30 proc. do ponad 90 proc. - w zależności od szczepu wirusa). Jak wyjaśniła w środę w rozmowie z PAP prof. Szuster-Ciesielska, wirusolog z Katedry Wirusologii i Immunologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, to mniej śmiertelny szczep BDBV (Bundibugyo) odpowiada za ostatnie przypadki zachorowań w Demokratycznej Republice Konga (DRK) i Ugandzie, zakwalifikowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) jako epidemia.

Ebola: jak dochodzi do zakażenia?

Wirus Bundibugyo przenosi się na ludzi poprzez bliski kontakt z krwią lub wydzielinami zakażonych dzikich zwierząt (np. nietoperze, małpy i małpiatki), a następnie wykazuje potencjał do rozprzestrzeniania się drogą kontaktów międzyludzkich. Okres wylęganai wirusa wynosi od 2 do 21 dni. Następnie u chorego pojawiają się objawy przypominające grypę.

Śmiertelność po zakażeniu BDBV waha się w granicach 25–50 proc., na Bundibugyo nie ma zatwierdzonych leków ani szczepionek.

kub/ agz/

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Paweł Grzesiowskiebolawirus Ebola
Powiązane
stomatolog, dentysta, osoba niepełnosprawna, pfron, nfz
To koniec stomatologii na NFZ? Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej alarmuje
czosnek
Działa jak lek na nadciśnienie i chroni mózg. Ten tani produkt masz w kuchni
dzieci stołówka jedzenie
Co kupisz w szkolnym sklepiku od 2027 roku? Ministerstwo Zdrowia zaostrza przepisy
Scoop,Of,Vanilla,Ice,Cream
Te lody możesz jeść, gdy się odchudzasz. Dietetyczka wskazuje konkretne
teleporada telefon doktor lekarz pacjent
Koniec ery "receptomatów"? Ministerstwo Zdrowia zapowiada rewolucję w teleporadach
Leopold Ryś
Redaktor
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTrzykrotny wzrost zachorowań na ebolę. "Sytuacja jest bardzo poważna" »
Zobacz
|
Quiz z polskich seriali
Quiz. Dopasuj postać do polskiego serialu. 25/25 to nie lada sztuka
Nowoczesne wnętrze chińskiego samochodu marki Chery Tiggo 8 PHEV z dużym centralnym ekranem multimedialnym i skórzaną kierownicą
Mechanik prześwietlił MG, Omodę, Jaecoo, BYD i Chery. Prawda o naprawach i częściach do chińskich aut
XPENG P7+
2778 aut sprzedali w 10 minut. Oto najładniejszy samochód świata
aplikacja mObywatel w telefonie pieniądze
Będzie wielka nowość w mObywatelu. Ta funkcja to absolutny hit dla kierowców
24.05.2026 r. to niedziela handlowa czy nie - gdzie można zrobić pilne albo duże zakupy
Niedziela handlowa 24.05.2026 roku - handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte w niedzielę 24 maja czy tylko Żabka?
nastolatek nauka szkoła uczeń chłopiec
Od 1 września dwa nowe przedmioty w szkołach. MEN podało szczegóły
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj