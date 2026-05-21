Koniec ery "receptomatów"? Ministerstwo Zdrowia zapowiada rewolucję w teleporadach

System telemedyczny, choć niezwykle wygodny dla pacjentów, stał się w ostatnich latach polem do nadużyć. Popularne "receptomaty" oraz kliniki oferujące medyczną marihuanę "na telefon" wzbudzają poważne wątpliwości. Autor petycji skierowanej do Kancelarii Prezydenta RP wskazuje, że wiele takich placówek wystawia recepty na silne produkty konopne bez wglądu w pełną historię choroby pacjenta, ograniczając się jedynie do krótkiego wywiadu. Takie praktyki nie tylko zwiększają ryzyko uzależnień i nadużywania substancji w celach rekreacyjnych, ale również podważają zaufanie do polskiego systemu ochrony zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia: System wymaga porządków, ale nie usztywnienia

Resort zdrowia dostrzega problem, jednak podchodzi do jego rozwiązania z rozwagą. W odpowiedzi na petycję urzędnicy wskazali, że choć walka z nadużyciami jest konieczna, to wprowadzanie ustawowych ograniczeń, które "usztywniłyby" cały system medyczny, byłoby błędem. Ministerstwo nie poparło m.in. propozycji, by recepty na marihuanę mogli wystawiać wyłącznie lekarze konkretnych specjalizacji. Zdaniem resortu, kluczem nie jest mnożenie obowiązków administracyjnych, ale wprowadzenie jasnych standardów jakościowych i skuteczniejsza kontrola już istniejących przepisów.

Jakie zmiany planuje resort?

Ministerstwo Zdrowia pracuje obecnie nad dwoma kluczowymi rozporządzeniami, które mają wyznaczyć nowe ramy dla rynku usług zdalnych. Planowane zmiany obejmują:

Standardy teleporad : Określenie dokładnych wytycznych dotyczących sposobu przeprowadzania konsultacji w opiece ambulatoryjnej.

: Określenie dokładnych wytycznych dotyczących sposobu przeprowadzania konsultacji w opiece ambulatoryjnej. Recepty kontynuacyjne: Doprecyzowanie zasad przedłużania leczenia bez konieczności każdorazowej wizyty stacjonarnej.

Doprecyzowanie zasad przedłużania leczenia bez konieczności każdorazowej wizyty stacjonarnej. Centralny Rejestr Ordynacji: To najważniejszy element nadzoru. System ten będzie monitorował w czasie rzeczywistym wszystkie recepty na leki kontrolowane wystawiane w Polsce, integrując dane z istniejącego Systemu Informacji Medycznej (SIM).

Ministerstwo podkreśla, że celem zmian jest wyeliminowanie podmiotów, które traktują wystawianie recept jako czysty biznes, z pominięciem dobra pacjenta. Nowoczesne rozwiązania informatyczne mają pozwolić na szybkie wyłapywanie lekarzy czy placówek, które ordynują leki w sposób nieuzasadniony lub w nadmiernych ilościach.

Wprowadzenie Centralnego Rejestru Ordynacji pozwoli organom nadzorczym na skuteczniejsze egzekwowanie prawa. Dzięki temu pacjenci, którzy rzeczywiście potrzebują terapii, nie odczują utrudnień, natomiast nieuczciwe "zielone poradnie" będą poddane ścisłej kontroli. Resort zdrowia zakłada, że uporządkowanie przepisów w formie rozporządzeń będzie szybsze i bardziej efektywne niż zmiany w ustawach.