Działa jak lek na nadciśnienie i chroni mózg. Ten tani produkt masz w kuchni

Weronika Papiernik
dzisiaj, 10:45
Co się stanie z Twoim ciałem, jeśli zaczniesz jeść czosnek? Naukowcy są zgodni
Regularne spożywanie czosnku to jeden z najprostszych sposobów na wzmocnienie odporności i wsparcie zdrowia serca. Ten popularny naturalny antybiotyk obniża cholesterol, redukuje ciśnienie krwi oraz wspiera pracę wątroby i nerek. Poznaj właściwości czosnku i dowiedz się, jak wpływa na Twój organizm oraz o jakiej porze dnia najlepiej go jeść.

Właściwości lecznicze czosnku

Regularne spożywanie czosnku może wzmocnić układ odpornościowy i wspierać zdrowie serca. Czosnek może pomóc obniżyć poziom cholesterolu i ciśnienie krwi, poprawić zdrowie wątroby i wspierać mikrobiom jelitowy. Badania sugerują, że czosnek może pomóc w walce z wirusami wywołującymi powszechne infekcje, w tym:

  • Grypa i infekcje dróg oddechowych.
  • Immunosupresja, np. wywołana przez HIV (wirus niedoboru odporności ludzkiej),
  • Opryszczka narządów płciowych, w tym HSV i CMV,
  • Zakażenia neurologiczne,
  • Zakażenia przewodu pokarmowego, takie jak rotawirus.
Ziele, które wyrzucamy, a warto z niego skorzystać. Skrzyp polny i czosnek działają na choroby grzybowe i roztocze na truskawkach

Eksperci twierdzą, że za działanie przeciwwirusowe czosnku odpowiadają związki siarkoorganiczne (OSC).

Czosnek ma również właściwości antybakteryjne i przeciwgrzybicze, hamując rozwój powszechnych szczepów grzybów i bakterii. Może również poprawiać skuteczność antybiotyków w walce z patogenami opornymi na antybiotyki i wspomagać tradycyjne leczenie przeciwgrzybicze.

Ryzyko zachorowania na raka maleje

Potencjał przeciwnowotworowy czosnku został wykazany w wielu badaniach z wykorzystaniem ludzkich komórek nowotworowych, w tym:

  • Rak kości
  • Rak piersi
  • Rak endometrium
  • Rak płuc
  • Rak jamy ustnej
  • Rak jajnika
  • Rak trzustki
  • Rak prostaty
  • Rak żołądka

Twój poziom cholesterolu spada

Wiele badań oceniało potencjał czosnku w obniżaniu poziomu cholesterolu. Jedna z metaanaliz wykazała, że ​​czosnek może zmniejszać wchłanianie cholesterolu oraz syntezę cholesterolu i kwasów tłuszczowych. Badanie wykazało, że czosnek może obniżać poziom cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL ("złego cholesterolu").

Czosnek może również pomóc w przypadku wysokiego ciśnienia krwi . W jednym z badań z udziałem osób z nadciśnieniem stwierdzono, że suplementy z czosnkiem obniżają ciśnienie skurczowe (pierwszą liczbę mierzącą ciśnienie w tętnicach podczas bicia serca), podobnie jak leki przeciwnadciśnieniowe.

W badaniu stwierdzono, że obniżenie ciśnienia krwi wiązało się z redukcją ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych o 16 proc. do 40 proc. Badania wykazały, że poziom witaminy B12 odgrywa istotną rolę w reakcji organizmu na wpływ czosnku na ciśnienie krwi .

Czosnek może również pomóc w zdrowiu wątroby. Naukowcy badali wpływ czosnku na osoby z niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby . Uczestników, którym podawano czosnek, odnotowało poprawę stanu zdrowia u 51 proc. w porównaniu z 16 proc. osób otrzymujących placebo.

Badania wykazały również, że spożywanie surowego czosnku może zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka wątroby .

O której porze dnia należy jeść czosnek?

Możesz czerpać korzyści z czosnku, niezależnie od tego, czy jesz go zaraz po przebudzeniu, dodajesz do posiłku, czy stosujesz jako suplement na noc. Najlepiej spożywać czosnek w takiej postaci, w jakiej go lubisz, ponieważ zwiększa to prawdopodobieństwo, że będziesz go regularnie włączać do swojej diety.

Źródło: verywellhealth.com

