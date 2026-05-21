Te lody możesz jeść, gdy się odchudzasz. Dietetyczka wskazuje konkretne

Marta Kawczyńska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
wczoraj, 14:08
Lody to nieodłączny element wakacji. To właśnie latem sięgamy po nie częściej. Osoby, które się odchudzają i są na diecie najczęściej wybierają sorbety. Czy taka opcja jest rzeczywiście zdrowsza i mniej kaloryczna? Dietetyczka nie do końca się z tym zgadza, Wskazuje lody, które lepiej sprawdzą się na redukcji. Jakie dokładnie?

Lody to wciąż ulubiony letni przysmak Polaków. To właśnie tą porą roku sięgamy po nie częściej, niż w pozostałe. Punktów i cukierni, w których można kupić naturalne lody rzemieślnicze nie brakuje. Latem otwiera się ich jeszcze więcej.

Czy można jeść lody na diecie?

Trudno, więc nie sięgnąć po ten słodki, zimny przysmak, podczas spacerów czy urlopu nad morzem. Czy zajadać się lodami mogą również osoby, które są na diecie i redukują swoją masę ciała? Jakie lody będą dla nich najlepsze?

W rozmowie z "Wprost" dietetyczka Anna Reguła wyjaśnia, że z jedzenia lodów wcale nie trzeba rezygnować, gdy jest się na diecie. Co więcej nie trzeba również rezygnować z klasycznych śmietankowych lodów na rzecz sorbetów czy tych w postaci zamrożonego soku.

Lody śmietankowe lepsze od sorbetów?

Jak tłumaczy dietetyczka lody owocowe, które można kupić w sklepach to zazwyczaj połączenie sztucznych aromatów i syropu glukozowo-fruktozowego. Tak słodki ulepek to produkt, który sprawia, że drastycznie wzrasta nam poziom glikemii. Zdaniem dietetyczki o wiele lepsze i zdrowsze, także dla tych, którzy się odchudzają są naturalne lody śmietankowe.

Jeżeli dodatkiem do nich są orzechy, to jest to również dobry wybór dla osób, które zmagają się z insulinoopornością. Poza tym zdrowe tłuszcze, które znajdują się w orzechach to wsparcie układu krążenia i układu nerwowego.

Te lody są najzdrowsze i najmniej kaloryczne

Dietetyczka przyznaje, że najlepszym wyborem, jeśli chodzi o lody, są te domowe, które przygotujemy sami, na bazie gęstego jogurtu takiego jak skyr. Jest on bogaty w białko i ma mniej tłuszczu niż śmietana a nawet jogurt grecki. Mrożony deser na bazie skyru z owocami i orzechami będzie idealnym deserem na ciepłe dni. To szybki i sycący deser, którego skład można w pełni kontrolować - uważa dietetyczka.

