Honorowi Dawcy Krwi – przywileje

Osoby, które bezpłatnie oddadzą krew, mogą liczyć nie tylko na tytuł Honorowego Dawcy Krwi, lecz także inne przywileje. Krwiodawca w dniu, w którym oddaje krew oraz w następnym otrzymuje zwolnienie od pracy. Przysługuje ono również na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi.

ZOBACZ kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Reklama

Ponadto osoby te otrzymują też zwrot kosztów przejazdu do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Jego zasady są określone w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju. To jednostka organizacyjna publicznej służby krwi ponosi te koszty.

Honorowy Dawca Krwi otrzymuje posiłek regeneracyjny o wartości 4500 kalorii, co przekłada się na średnio 9 czekolad. Ponadto darowizna na cele krwiodawstwa może zostać odliczona w deklaracji podatkowej za dany rok.

Reklama

Jeżeli dawca ma rzadką grupę krwi lub przed jej oddaniem został poddany zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom, by uzyskać osocze lub surowice diagnostyczne, wówczas otrzymuje także ekwiwalent pieniężny za krew oraz wspomniane zabiegi. Oprócz tego może skorzystać z przywilejów wymienionych powyżej.

Darmowa jazda komunikacją dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi

Niektóre miasta decydują się na dodatkowe przywileje dla osób, które otrzymały tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi. Mogą oni całkowicie za darmo lub ze sporą zniżką (50–75 proc.) poruszać się komunikacją miejską. Co jednak warto zaznaczyć, przepis ten nie dotyczy całego kraju, decydują o tym poszczególne miasta.

Ponadto Zasłużony Honorowy Dawca Krwi może korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych w aptekach poza kolejnością. Bezpłatnie jest też zaopatrywany w leki objęte wykazami do wysokości limitu ceny.

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi – jak nim zostać?

Tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi III stopnia przysługuje kobiecie, która oddała co najmniej 5 litrów krwi i mężczyźnie, który oddał co najmniej 6 litrów krwi, a także każdemu, kto oddał odpowiadającą tej objętości ilość innych składników krwi. Jeżeli kobieta oddała co najmniej 10 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników, a mężczyzna – 12 litrów, to otrzymują oni tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi II stopnia. Z kolei kobiety, które oddały w dowolnym okresie co najmniej 15 litrów krwi lub jej składników oraz mężczyźni po oddaniu co najmniej 18 litrów krwi lub jej składników, otrzymują tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia. Osoby, które oddały 20 litrów krwi lub jej składników, otrzymują odznakę "Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu".